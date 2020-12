Framåtanda och ett positivt klimat – S syn på kommunen: ”Orsa är fantastisk”

Att Magnus Bjurman började engagera sig i politiken grundar sig starkt i att han har ett stort samhällsintresse. Under valet 2014 tog engagemanget ett skutt och sedan dess har det vuxit.

– Jag har sett att saker kan göras annorlunda och vill var med och bidra till förändring. Jag är inte från Orsa från början men känner att det har blivit min kommun. Orsa är fantastiskt med en massa möjligheter, säger Magnus Bjurman.

På många håll i landet tappar Socialdemokraterna mark. Även i Orsa minskade stödet för S, både i valet till riksdagen och kommunen. Med 25,6 procent av rösterna blev man näst största parti i kommunfullmäktige men långt upp till Centerpartiet som fick 41,8 procent.

När vi tidigare under hösten träffade kommunalrådet Mikael Thalin berättade han att skolan, äldreomsorgen och näringslivet är viktiga frågor. Något som även står högt upp på listan över prioriterade områden för Socialdemokraterna i Orsa.

Så vad är det egentligen som skiljer S och C i Orsa kommun?

– I grunden är det inte så stor skillnad när det gäller skolan och vården. Även vi tycker att näringslivet är jätteviktigt.

Nya sträckningen för E45 är en annan fråga som enat de två stora partierna i Orsa. Trots enigheterna finns det en del som skiljer C och S åt. Något som visades sig under senaste kommunfullmäktige där det blev debatt mellan just C och S.

– I vissa frågor är vi inte överens. Vi tycker att hanteringen kring detaljplaner borde gå fortare och då måste man skjuta till resurser för det. Vi vill helt enkelt ha en högre takt.

Som det är nu är många detaljplaner väldigt gamla menar Magnus Bjurman vilket försvårar för ny-, och ombyggnationer.

– Detaljplaner är en lång process och då är det viktigt att vi har en beredskap för utveckling. Just nu finns det ett väldigt stort behov för att bygga främst i södra Orsa .

Vi behöver ha en lösning på plats när andelen äldre ökar i kommunen

En annan fråga som skapat en del debatt är frågan om ett nytt SÄBO. Moderaten Gunilla Frelin har tidigare varit kritiskt till den nuvarande planen som hon menar är ogenomtänkt och förhastat.

– Lillåhem är inte anpassat efter den verksamhet som bedrivs där just nu och det har länge varit ett arbetsmiljöproblem för personalen. Många av rummen är inte lämpliga för den vården som bedrivs. Det behövs en modernisering och vi behöver ha en lösning på plats när andelen äldre ökar i kommunen.

Just det faktumet att fler bli äldre är något som hela samhället måste anpassa sig till menar Magnus.

– Bygger vi ett nytt SÄBO finns möjligheten att använda Lillåhem som trygghetsboende istället.

Förutom lokalerna är personalens arbetsvillkor något som Socialdemokraterna vill lyfta.

– Vi anser att arbetet går för sakta med att förbättra villkoren inom omsorgen. Extra resurser behövs för att anpassa scheman från en deltidsorganisation till heltidsorganisation som medför att personalen får hållbara heltider och scheman. Där delade turer som och arbetspass också bör tas bort.

Problemet med det är enligt Magnus de som bor en bit bort från sin arbetsplats som kanske inte har möjlighet att åka hem mitt på dagen.

– När vi nu satsar på ett nytt boende är det viktigt att vi gör om så att det blir bra som möjligt för både personal och boende.

Är det idag dåliga arbetsförhållanden för vårdpersonal i Orsa?

– Det kan jag inte påstå, det är ett generellt problem inom äldreomsorgen med delade turer där arbetspasset är uppdelat under dagen. Som det är nu jobbar många tidig morgon till lunch för att sedan vara ledig några timmar under dagen och sedan kliva på pass som slutar sent på kvällen.

Just delade turer är vanligt över lag inom äldreomsorgen enligt Magnus som gärna skulle se att det blev en förändring.

Vi skulle gärna får bort delade turer inom äldreomsorgen

– Vi skulle gärna får bort delade turer inom äldreomsorgen. Vi måste se helheten där vill vi inom Socialdemokraterna att heltid som norm ska finnas med. Som det ser ut nu är mycket organiserat efter tjänster på deltid.

Något som enligt Magnus måste innebära ett nytt fokus där arbetsgivaren måste tänka om organisera arbetet utifrån heltid istället för deltid som nu.

– Vi har drivit detta i budgetarbetet flera gånger. Just denna gång hade vi inte delade turerna med men heltid som norm och arbetsmiljö generellt fanns med. I vårat budgetförslag fick vi med oss Moderaterna och Vänsterpartiet.

Vilka är bromsklossarna till att det inte blir någon förändring kring delade turer?

– Tidigare har man har hänvisat till genomförandet av heltid som norm och kostnaderna när vi lagt vårat förslag.

Det är ett gott klimat och en positiv anda i Orsa just nu

Samtidigt som det enligt Magnus finns en hel del att göra i Orsa vill han lyfta fram allt det positiva som sker just nu.

– Ekonomin är bra just nu och där har vi senaste åren fått mer tillskott av statliga medel samtidigt som vi hade koll på ekonomin redan innan när S var i majoritet . Det är den ekonomiska aspekten samtidigt som det är ett gott klimat och en positiv anda i Orsa just nu.

Något som enligt Magnus delvis beror på att att näringslivet är framåt och satsar.

– Det har hänt mycket i centrum där bland annat hotellet renoverades. Det tror jag hjälpte att förbättra våran självbild.

Är det viktigt med självbilden?

– Den är väldigt viktig, jag kom till Orsa 1996 från en liten ort utanför Falun och har märkt en förändring till det positiva. Man pratar gott om Orsa i stort och man ser positivt på utvecklingen.

Just den positiva bilden av Orsa är något som Magnus tycker är viktigt att påtala från oppositionen.

– Vi måste vara konstruktiva som opposition och både lyfta fram brister och förbättringar samtidigt som vi lyfter fram det som är positivt i Orsa, avslutar Magnus Bjurman.

Fotnot: Tidningen har i tidigare i serien "Vi tar pulsen på Orsapolitiken" publicerat intervjuer med Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraternas representanter. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna följer.