Från Fort Lauderdale till ladan – så håller nyblivna proffset Hjort drömmen vid liv hemma i Malung: "Mycket träning"

Sporten berättade i december om Benjamin Hjorts collegeliv i Fort Lauderdale, Florida, långt från uppväxtens Malung.

I mitten av januari var han tillbaka på Nova South Eastern University för att ta sin kandidatexamen i Business Administration och så småningom, i april–maj, avsluta amatörgolfkarriären med spel i den amerikanska collegeserien.

Två månader senare vändes dock livet upp och ner för Hjort och flickvännen Hanna Åhlander när coronapandemin nådde USA.

På bara några dagar tvingades paret packa ner alla tillhörigheter i resväskor, lämna tillbaka nyckeln till lägenheten och sätta sig på ett flyg hem till Sverige.

– Det var mycket saker som skulle lösas innan vi flög hem. Och det var mycket väskor kan jag säga. Tillsammans hade vi nog tio resväskor. Det var helt sjukt. Det var rejäla bagageavgifter. Men det var bara att betala. Vi hade ändå varit tvungna att åka hem med alla grejer någon gång, berättar Hjort.

Sporten träffar honom i föräldrahemmet i Malung några veckor efter dramatiken.

– Det har varit mycket fokus på studierna. Jag blev klar med dem för två veckor sedan och tog examen då. Det var också speciellt i och med att allt blev online med alla prov och inlämningar. Förutom det så har det varit väldigt mycket träning och golf, konstaterar Benjamin Hjort.

I mitten av april ansökte han om och beviljades licens från Professional Golfers Association i Sverige. Så sedan ett par veckor tillbaka kan han titulera sig proffs.

Men i stället för att ladda för sommarens spel på Nordic Golf Tour – den svenska tävlingssäsongen är i dagsläget inställd juni ut – och ett Europatour-kval till hösten med collegeslutspel i USA så har Hjort till stor del stått och slagit på den gröna mattan framför det nät som finns uppsatt inne i bonuspappa Lars Göthbergs lada.

– Det har svingats lite där, absolut. Det har blivit mycket träning, nästan lite för mycket, speciellt nu när plugget är slut. Golfen är mitt jobb nu så det kommer att bli en anpassning. Jag har alltid haft studierna och skola vid sidan om. Nu är det tolv–13 timmar varje dag som är helt lediga. Då gäller det att man inte sliter ut sig. Men det är en rolig utmaning och något jag drömt om det hela livet. Så det är riktigt kul, säger han.

– Och det är jättemysigt att vara hemma. Jag tycker verkligen om att vara hemma i Malung. Här har jag de närmaste kompisarna och familjen. Och det är lite skönt i den här situationen i och med att jag har möjligheten till att lite mer långsiktigt vara hemma.

Redan nästa fredag går dock flyttlasset till Västerås, där Benjamin Hjort kommer att ha sin bas i proffslivet.

– Att det blev Västerås är en blandning av många saker. Jag kommer att fortsätta representera Falun-Borlänge GK, men ville komma till ett ställe (Frösåker Golf and Country Club) som har väldigt bra träningsanläggning och bana för att utvecklas i golfen. Det är tufft att bedriva den träningen på yttersta nivån om man inte har de miljöerna som kanske bara de största klubbarna i Sverige har, säger han.

– Sedan ligger det nära Arlanda. Och det är nära hem också. Det tar inte mer än två och en halv–tre timmar. Och ska man hem till släkten i Falun är det inte mer än en och en halv–två timmar. Det är bra för golfen, men ger ändå möjlighet att åka hem om man vill det. Jag har inte haft den möjligheten på sju år, då jag bott i först Helsingborg och sedan Fort Lauderdale. Sedan kommer flickvännen från Västerås och hennes familj och släkt bor där. Så det har blivit en bra lösning.

Med proffsmiljonerna fortfarande långt borta handlar det till att börja med dock om att få ihop till att över huvud taget kunna betala ränta och amortering på bostadslånet varje månad.

– Det är en speciell situation. I och med att golf är mitt jobb är jag egentligen arbetslös om man ska vara krass, i och med att man inte kan spela för några prispengar. Golf som sport fungerar inte så att man har kontrakt med någon klubb utan det är bara prestationsbaserat, konstaterar Benjamin Hjort.

– Jag har tur att ha fått några sponsorer, men sådant är också tufft just nu. Det är inte så många som är villiga att gå in och hjälpa till i den här situationen. Men jag har haft några företag i Dalarna som har ställt upp och vill hjälpa till, så det är sådant som är inkomsten just nu. Det är inte optimalt ekonomiskt, men det är ingen idrottare som det går så bra för just nu.

Precis som de svenska studenterna så går Benjamin Hjort också miste om det kanske roligaste med studietiden: Avslutningen på sista terminen.

– Rent sportsligt så förlorar jag inte så mycket eftersom alla hamnar i samma situation. Men som sistaårselev att spela slutspelet en sista gång, det är klart att man ser fram emot det. Men det är bara som det är. Man får acceptera att det är väldigt många som har det tufft. Det här handlar inte om liv eller död utan mer något man gör både för att man tycker att det är kul och för att man har valt det som yrke.