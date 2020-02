Fransk känsla i lyckad konsert med Dalasinfoniettan

Hon hade en förmåga att få orkestern att lyfta och att Ravels musik stundtals bjuder på stora utmaningar för både den enskilda musikern och hela ensemblen, märktes knappt.

”Le tombeau de Couperin” skrevs i original för piano men Ravel orkestrerade alla sex satserna 1919 och alla utom två av dem har han tillägnat några av sina vänner som stupade i första världskriget. Musiken är impressionistisk i sitt tonspråk men Ravel var strukturerad och noggrann och musiken har en tydlig form i sin uppbyggnad.

Likväl går associationerna till naturens ljud och stämningar och träblåsinstrumenten inleder redan från början med drillande och sprudlande melodier.

Oboestämman har många utmanande löpningar i första satsen men solistiska insatser fördelas på alla blåsinstrument stycket igenom. Stråkinstrumenten håller samman melodik och harmonik och teman som presenteras av blåsinstrumenten upprepas i stråkstämmorna.

Det märks att Ravel var en skicklig instrumentalist på sättet han kombinerade olika instrument och uttryckssätt. Den naturlyriska karaktären förstärks i den vackra tredje satsen 'Menuet'. Det verkade ha varit kompositörens favoritstycke för det var just noterna på menuetten som stod kvar på pianot hos Ravel vid hans död.

Václav Trojans musik är inte helt olik Ravels. Hans verk ”Fairytales” komponerat 1946 för accordeon och orkester innehåller mycket glädje och lekfullhet och han använder sig av många olika instrumentkombinationer för att få fram de olika karaktärerna i styckets olika delar.

Irina Serotyuk hanterar sitt accordeon med övertygande precision men ändå med stor spelglädje! Hon lever sig in i musiken och hon spelar allting utan noter.

För en accordeonist som kanske inte är så van att följa en dirigent, fungerar samspelet solist, dirigent och orkester utan problem. Det är verkligen inte okomplicerad musik att få ihop; ibland är det bara några få instrumentalister som spelar, ibland ska tre slagverkare få insatser på olika ställen, stundtals är tempot högt och koncentrationen likaså.

I satsen 'Den sömniga prinsessan' spelar Irina duett med konsertmästaren i en stämningsfull och mycket vacker melodi, i "Den magiska lådan" är det engelskt horn och fagott som spelar en lekfull och klurig duett medan bastrumman, kontrabasar och trumpet bidrar med olycksbådande tongångar när 'den onda draken' visar sig i fjärde satsen.

Då påminner det en hel del om Prokofjevs musik i till exempel ”Peter och vargen”. Sista satsen bjuder på musikaliska upptåg och fingerfärdighet hos både solisten och orkestern.

Jonas Valfridsson är huskompositör hos Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan. Hans korta utflykt på fyra minuter under vattnet i ett hav som myllrar av ljus, rörelser och kanske även ljud resulterade i ”A Spark in the Deep Dark”.

Spännande spelsätt med tonlösa blåsljud i blåsinstrumenten, dramatiska låga toner i fagotter och kontrabasar, snabba crescendi med dynamiska utbrott, skarpa accenter i slagverk och trumpeter, ger en komprimerad stämning av spänning och kanske till och med rädsla och ångest.

Musiken är full av berättande "bilder" om man låter fantasin ta plats. Svepande, böljande rörelser i rytmiken, solo i oboe och engelskt horn och ett högt kvittrande i soloviolin och man försvinner in i sagans och naturens värld.

Ravels musik till ”Gåsmors sagor” (Ma mère l'Oye) orkestrerades 1912 och blev därefter även balett. Ravel lyckas verkligen fånga den sömniga stämningen då dagen vaknar i den långsamma och mjuka inledningen med klarinett och flöjt och pizzicato i stråkinstrumenten.

Musiken är full av berättande "bilder" om man låter fantasin ta plats. Svepande, böljande rörelser i rytmiken, solo i oboe och engelskt horn och ett högt kvittrande i soloviolin och man försvinner in i sagans och naturens värld.

Ibland smyger sig asiatiska tongångar in mellan stora och långa toner i horn och annorlunda instrumentkombinationer som celesta och basklarinett, piccolaflöjt, oboe och klockspel. Vackra solon i flöjt, viola och klarinett, medan kontrafagott och bastrumma bidrar med det mystiska och mörka.

Den avslutande delen klingar nästan som en koral med inledning av stråkstämmorna och sedan blåsinsatser och harpa. Ovanpå allt spelar konsertmästaren Cellerina Park ett mycket vackert violinsolo. Hornens pampiga ackordstoner återkommer och hela orkestern mynnar ut i ett stort crescendo.

Ett fint sammansatt program och mycket bra framfört.

Anne Pettersson

Recensionsfakta:

Dalasinfoniettan med accordeonisten Irina Serotyuk, dirigent Claire Levacher

Kristinehallen, Falun, lördag 1/2