Säfsnäs S-förening ordnade stormötet

Det framhåller sekreteraren i föreningen, Helena Modin, apropå tidningens artikel i lördags. I artikeln uppgavs att det var kommunen som arrangerade stormötet.

Vid mötet framkom det bland annat att äldreboendet Säfsgården blir kvar. Ett besked som Modin välkomnar.

– Vi i Säfsnäs S-förening har arbetat med frågan under en längre tid. Vi startade om föreningen för drygt 1,5 år sedan efter att den varit vilande under några år. Vi kämpar på med lokala frågor och kommer fortsätta att med jämna mellanrum bjuda in till medborgardialoger i aktuella frågor, säger Helena Modin.