Efter förra säsongens framgångar – tre profiler med i freeskilandslaget: "Befästa sig i världstoppen"

Under fredagen presenterades de åkarna som ska representera freeskilandslaget och under klubben Sälens IF känner vi igen tre namn.

Efter en lyckad fjolårssäsong ser sportchefen Stefan Karlsson fram emot en mästerskapsfri säsong.

– Vi har möjlighet att fortsätta vässa lagets färdigheter och fortsätta vara en av freeskivärldens toppnationer i världscupen och övriga internationella sammanhang, säger han.