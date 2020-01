Fritidsgårdarna får 300 besök i veckan – nu ska verksamheterna effektiviseras: "Beredd på reaktioner"

I Falu kommun finns 4 654 personer mellan 13-19 år. Av dessa besöker 299 ungdomar fritidsgårdarna i snitt per vecka. Fritidsgårdsverksamheten kostar därför 32 592 kronor per år per besök. Nu vill kommunen se över möjligheterna att utveckla ungdomsverksamheten för att nå fler ungdomar. Det ska ske mobilt.