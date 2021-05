Fula vetevärmare inspirerade systrarna – nu skickar de 50 000 vetekuddar från Insjön varje år: ”Känns ju mäktigt”

Uppvuxna med mamma på Clas Ohlson och pappa som ”postis” känner de varenda sten i Insjön. Så småningom tog storasyster Karin examen som Apotekstekniker och Sara som undersköterska.

Men vad karriären beträffar var det oviktigt - istället tog resfebern över och de kom inte tillbaka på riktigt till Insjön förrän 20 år senare.

– Vi ville verkligen bara resa. Under många år var det vad vi levde för, och jobbade enbart för att finansiera resorna. Vi har haft massor av extraknäck vid sidan av och ofta dubbla pass. Ett tag hade jag tre jobb och gick bara hem och sov, berättar Sara.

De har rest tillsammans och på var och en för sig. Ibland hakade de i varandra någonstans i Sydostasien, på vissa platser blev de kvar längre.

– Då var det ju så enkelt att åka runt. Nu kommer vi med hyrbil till ett hotell med ekologisk frukost och pool, skrattar Karin. Nog har även vi blivit mer bekväma...

Genom åren utkristalliserades tre ”hemmabaser” - Insjön, Stockholm och Birmingham i England.

Förutom att upptäcka nya platser och människor på sina resor var de ibland tvungna att extraknäcka då de periodvis levde ur hand i mun.

– Vi har alltid varit väldigt kreativa. Mamma lärde oss sticka, virka och sy, så hantverket hade vi med oss. Vi hittade på allt möjligt - sålde växtfärgade garner, sydde kläder av 50-tals gardiner, mjukisdjur och virkade kycklingar som såldes pubar för ett pund.

Så höll de på tills de av en slump noterade att vetevärmarna som engelsmännen tillverkade var under all kritik.

– De var så fula! De var tillverkade i flanell, alldeles för små och gick inte att tvätta.

Bättre upp, tänkte Karin och Sara, och sydde några i linne istället. Knatade som nybörjare in på en mässa - och blev upptäckta av ett designföretag.

Hos företaget fick de en studio som delades med andra designers, och dörren var öppen.

– Plötsligt fick vi ställa ut på en ”riktig” mässa och där utsågs vetevärmarna till en av mässans 25 bästa produkter. Därifrån blev vi faktiskt självgående.

Mässorna avlöste varandra och tjejerna från Insjön sopade till stor del banan med andra tillverkare av vetevärmare.

– Vi har alltid hamnat rätt i utbudet på något sätt, och lyckats paketera och välja färger som går hem.

Idag har fem procent av alla i Sverige som äger en vetevärmare köpt den från näthandelsföretaget Terrible Twins.

Namnet Terrible Twins dök upp i England på 80-talet, alltså långt innan vetevärmaren gjort entré.

– Vi stod och sålde något vi tillverkat på en marknad i England och hade värsta utstyrseln á la 80-tal. Vi var alltså inte utklädda utan hade bara ”tagit i” för att vara moderiktiga. Engelsmännen tyckte vi såg hemska ut, och döpte oss till Terrible Twins.

– Sedan dess hängde namnet med, och vi förstod att vi någon gång skulle kunna använda det.

Efter 20 år utomlands och fyllda 40 flyttar de hem till Insjön igen.

Och det är nu engelsmännens smeknamn kommer till bruk på riktigt. Närmare bestämt 2006 då de startade Terrible Twins AB.

– Då bestämde vi om vi ska satsa så gör vi det ordentligt, och så släppte vi alla ”extrajobb” och startade AB, berättar Sara.

Resan har gått från källaren i Saras hus, över gamla slipsfabriken Silja och ”Murgårds” där pappers- och leksaksaffären fanns på Faluvägen i Insjön.

Och till sist Stationshuset.

– Det hade stått tomt ett tag så vi slog till och köpte det. Vi har alltid varit försiktiga med pengar och aldrig haft skulder. Det var faktiskt första gången vi tog ett lån, berättar Sara.

Deras sociala engagemang har alltid varit stort, och på sina resor har de köpt med sig produkter för att stötta - till exempel små änglar ”stickade” av metalltråd från en liten sydafrikansk by. Karin och Sara sålde sedan änglarna, och en hel del annat utanför sitt eget sortiment, i sin monter på mässorna.

– Men vi blev spretiga och hade efter ett tag allt möjligt blandat i montrarna. En dag frågade faktiskt en kompis - vilka är ni som företag egentligen? Ni kan inte se ut som en marockansk marknad!

De fick ta sig en funderare, tänkte till ett par varv och 2013 såg deras spa-serie dagens ljus. Svensktillverkat, hållbart, lokalt, närodlat, kravmärkt - you name it.

– Spa-serien med tvål, linneprodukter, kimonos och lavendelhjärtan passade ihop med vetevärmarna. Där föll allt på plats, säger Sara. Vi fick ett tydligare företagsspråk.

Och utmärkelserna har regnat över det skandinaviska systrarna. Nu syns de enbart på mässorna ”som gäller” i Stockholm, London och Paris.

Men vetevärmaren är grunden allt vilar på.

– Fem procent av alla i Sverige som har en vetevärmare har köpt den av oss. Det räknade vi ut alldeles nyligen, och det känns ju mäktigt, säger Karin.

Och de brer ut sig i både Tyskland och Schweiz, även Danmark är på gång.

– Vi har fått många nya kunder från Europa under pandemin. 15 procent av omsättningen kommer från Europa, och det växer.

Pandemin slog alltså lyckligtvis inte hårt mot firman.

– Först stannade ju allt upp, och vi fattade ingenting. Vi fick använda oss av korttidspermitteringen och alla fick gå ner i tid. Men redan i augusti kunde alla gå tillbaka, så vi ska inte klaga!

I dagsläget har företaget fyra heltidsanställda inklusive Karin och Sara, en halvtidare och två på deltid. I London har de också en kvinna som hjälper till med försäljningen i Europa.

Men konkurrenter finns.

– Absolut, varenda Hälsokost har ju vetevärmare. Men vår styrka är att det är svensktillverkat och att vi kan stå för det på riktigt.

Är ni alltid sams?

– Vi är verkligen bästa vänner, och om det tjorvar så tar vi tag i det. Sen har vi olika ansvarsområden, vilket vi förtydligat i takt med att företaget blivit större. Det är nog bra och nödvändigt.

Formgivningen diskuterar och gör de tillsammans, båda är också med i produktionen. Sedan går uppgifterna isär. Karin ansvarar för pappersarbete på kontoret och är fenan på layout-programmen i datorn. Sara håller i försäljning, syr en del och är personalansvarig.

Idag omsätter Terrible Twins sex miljoner.

– Vi vill inte bli så mycket större. Nu är vi 60 respektive 62 år och får lön varje månad. Vi har jobbat hårt och varit utan pengar ibland, så det är klart att det är roligare nu när vi verkligen kan försörja oss på det här, säger Karin.

– Just nu är allt perfekt. Vi är nöjda men inte proppmätta.