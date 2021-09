Fyllekaos i Norge efter restriktionslättnaderna – nu rustar polisen inför helgen

Det pågår en hel del diskussioner "på golvet" hos polisen gällande kommande helg och de coronarestriktioner som hävs under onsdagen. Resonemanget som går bland personal är att man har pengar kvar från lönehelgen som varit och ett och ett halvt år att ta igen.

Samtidigt har det rapporterats om våldsinslag och fylla när man i Norge under helgen släppte på restriktionerna. Expressen berättar om att en krögare i Oslo hade 7000 personer i kö.

– Det kommer bli ett ökat krogliv och vi kollar för det första helgen som kommer. Onsdagen är vi inte oroliga för, säger Mattias Skarp, lokalområdeschef för polisen Falun.

Skarp säger att man i Falun kommer att kommendera mer personal inför helgen som kommer.

– Vi tar höjd och tar in mer personal med något mer bemanning. Vi använder samma logik som under vissa helger ett normalår och det finns nog ett uppdämt behov att gå ut, säger Skarp.

Sett över tid att det återgått till det normala

Polisen i Falun har dock redan märkt att restriktionerna har lättat.

– Det vi sett är att det börjat återgå till ett normalläge. Men inför helgen är det rimligt att anta att det blir en ökad belastning för oss.

I Borlänge använder man sig av samma grundkoncept och man har vanligtvis en ökad bemanning under helgerna.

– Nu när restriktionerna släpper så gäller det för oss att vara mer fokuserade. Vi har vanligtvis extra bemanning under helgerna men vi har ännu inte beslutat om vi ska ta in fler just för den här helgen som kommer. Vi får se om det blir något extrabeslut i slutet på veckan, säger Thomas Hellgren, lokalområdeschef för polisen Borlänge.

Även i Borlänge tar man höjd för en ökad aktivitet utomhus under helgerna.

– Sen slår det olika på utbud, evenemang och väder och vind. Men vi konstaterar redan nu att det finns ett behov att gå ut och umgås och vi har sett över en period hur det mer och mer övergått till det normala. Men nog tror jag att vi ska kunna klara av även den här helgen. Just helgaktiviteterna är något vi ser över hela tiden, säger Hellgren.