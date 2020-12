Fyra bekräftade coronafall i Leksand – tränaren: ”Bra tajming ändå”

Under torsdagen kom beskedet från Leksands IF att helgens hemmamatcher i SDHL mot Modo och Luleå skjuts fram då coronasmittan har drabbat Leksands damer.

Det är flera bekräftade fall av covid-19 samt några spelare med symtom, och därför väljer nu LIF att stoppa sin träningsverksamhet.

– Det är väl tids nog. Vi sitter alla i samma båt i hela ligan. Den åtgärden vi gjort i dagsläget är i första hand för att ta hand om smittspridningen. Vi vill inte ta hit lag och utsätta dem för det. Det är en delvis preventiv åtgärd, säger Susanna Johansson, medicinskt ansvarig för laget.

Hon fortsätter:

– Jag kan inte säga hur många det är. Men det är inte halva laget. Det är en liten mängd spelare som har testats positivt i dagsläget och flera har symtom. Vi kan nog förvänta oss att det blossar upp hos fler. Vi har gjort det vi kan för att häva det i dagsläget, säger Susanna Johansson, medicinskt ansvarig för laget.

Från och med gårdagens träning är allt inställt i en vecka framåt – till att börja med.

– Vi skjuter på all verksamhet för oss ett litet tag framöver tills vi ser hur det utvecklar sig i gruppen med symtom och tills vi får tillbaka provsvaren på de här tjejerna. Just nu ligger vi på is med allting, säger Anton Bokull, assisterande tränare.

Efter helgens matcher börjar juluppehållet i SDHL fram till den 26 december, då Leksand har en inplanerad bortamatch mot Göteborg.

– Det kom väl lägligt med tanke på uppehållet om man får säga så. Framförallt ur matchperspektivet. Förhoppningsvis så kanske det inte flyttas fler matcher än den här helgen. Nu är det kort och gott bara att avvakta, så får vi se, avslutar Anton Bokull.

På SDHL:s sida säger ligans sportchef Gizela Ahlgren Bloom:

”Efter flera bekräftade coronafall i Leksands trupp skjuts helgens matcher mot MODO och Luleå upp till senare speldatum. Det har uppkommit en del smitta och misstänkt smitta inom Leksands IF. Inom denna period av smitta har fyra fall bekräftats positivt”.