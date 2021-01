Fyra dagar av intensivt "spaningsarbete" drar i gång – engagerar tiotusentals i hela landet: "Det borde vara en miljon rapporter"

I helgen, den 29 januari till 1 februari, är det dags för den stora årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige.

Vinterfåglar inpå knuten – som initiativet heter – startades år 2006 av BirdLife Sverige, tidigare Sveriges Ornitologiska Förening, och har sedan dess varit ett återkommande nöje för fågelentusiaster runt om i landet.

Och intresset har växt, rejält. Första året var det 3 000 personer som deltog – år 2020 hela 20 000.

– Peaken hade vi år 2019. Då var det 22-23 000 personer som rapporterade. Men med tanke på att det finns över en miljon matningar i Sverige så borde det vara en miljon rapporter. Men folk struntar i det, konstaterar Staffan Müller, vice ordförande i Leksands fågelklubb och kanske Dalarnas mest kände fågelexpert.

Han är även en av dem som var med och drog i gång allting år 2006 och är nu nationell samordnare för fågelräkningen.

– Jag vill öka fågelintresset hos befolkningen. För ett ökat fågelintresse innebär att man får större acceptans för fågelskydd, vilket är det jag brinner för, säger han.

– Och sedan hjälper vi ju fåglarna att hitta mat. Dagens skogs- och jordbruk är inte så milt mot fåglarna så vi måste hjälpa dem att komma över den här tröskeln som är vintern.

I Leksand är Staffan Müller även känd för att han i nära 40 år hade rollen som kommunalt naturvårdsombud. Och det egna intresset för just natur- och fågelliv började tidigt.

– Jag är uppvuxen i mörkaste Småland och bodde på landet. Och då fanns det ingenting annat att göra – inga biografer eller ölpubbar, säger han och skrattar.

– Sedan fick jag en fågelbok 1959 av en gammal moster. Den har jag kvar än i dag och är väl en del i att jag har det stora fågelintresset.

Och han delar intresset med många andra i kommunen. Leksand är nämligen en av de flitigaste vad gäller fågelräkning.

– Leksand brukar vara bäst i landet om man ser per capita. Vi kan vara uppemot 300 personer vilket är jättebra med tanke på att vi har en befolkning på runt 16 000.

Under helgen skickar samtliga spanare löpande in sina resultat till BirdLife Sverige, antingen via hemsidan vinterfåglar.se eller via en gratis-app, där en sammanställning görs. Och det finns ingen speciell "typ" bland rapportörerna.

– Det är alla möjliga personer som är med och rapporterar. Det kan vara allt från en docent i ornitologi till en halvblind pensionär, konstaterar Staffan Müller.

Själv kommer han att spendera lördagen i Trätbodarna. Det är även en av totalt fem platser vart ifrån man kommer att sända live på Birdlifes facebooksida.

– Det är ett skyddat område, en urskog kan man säga, med mycket granskog. Så där hoppas vi så se lavskrika, som vi vet finns där.

– Sedan finns det även talltita – en i dag mycket ovanlig fågel. För bara 30 år sedan var skogens vanligaste men nu är det så ont om dem på grund av skogsbruket. Men vi har fångat in dem i Trätbodarna, vilket vi är jätteglada för.

Staffans egna drömfågel är den vitryggiga hackspetten. Det är en av de mest hotade arterna i landet, och bor i björk, asp och al.

– Den finns nästan inte i Sverige och är den jag kämpar mest för nu som pensionär. Så jag räddar lövskogar så mycket jag kan.