Saneringsarbetet efter avloppsutsläppet avslutat: "Tio kubikmeter flytslam bortforslat"

Det var fiskeintresserade Sami och hans far Hassan Alvandi som slog larm om att det skett någon form av utsläpp i en bäck vid Jugasåkern i Mockfjärd.

– Vi upptäckte utsläppet i april, men visste inte vad det var. När vi sedan kom tillbaka hade det förvärrats. En del av bäcken hade förvandlats till en dypöl, stanken var hemsk och på ytan låg en oljeaktig hinna eller film, berättar Sami Alvandi.

Hassan gjorde en anmälan till kommunen. I början av den här veckan tog Sami med sig DT till bäcken och visade att det i sörjan låg död fisk. Eftersom det fanns en avloppspumpstation ovanför bäcken kontaktade DT Dala Vatten och Avfall AB.

På tisdagsmorgonen meddelade DVAAB:s projektledare Roger Lundkvist att personal varit till pumpstationen.

– Den fungerade, vilket förklarar att larmet inte utlösts. Men det visade sig ha skett ett stopp i en avloppsledning, vilket lett till att avloppet bräddat ut i bäcken, berättade han.

Det innebär att avlopp från ett 100-tal hushåll gått orenat ut i naturen.

– Under tisdagen har personal från DVAAB, Räddningstjänsten Dala Mitt och Maserfrakt varit på plats och arbetat för att med länsar samla in så mycket flytslam som möjligt. berättade Roger Lundkvist under tisdagseftermiddagen.

Tomas Skymning från kommunens miljökontor övervakade saneringsarbetet.

DVAAB:S projektledare anser att saneringsarbetet gått över förväntan och berättar att sugbilen sugit upp ungefär tio kubikmeter flytslam.

– Vi bedömer att vi fått upp det mesta av det mer fasta avloppsslam som fanns i bäcken, fortsätter Roger Lundkvist och konstaterar att det avlopp som kan ha följt med strömmen ut i Västerdalälven har spätts ut av vårflodsmassorna.

Slammet som sugits upp har transporterats till reningsverket i Lindbyn, Mockfjärd, för att genomgå den normala reningsprocessen.

– På tisdagseftermiddagen såg det bra ut i bäcken vid utsläppsplatsen och ner mot älven, berättar Roger Lundkvist.