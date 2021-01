Gamla fonder blir till 500 000 kronor till föreningslivet i Malung-Sälens kommun: "Vi får ändå ingen ränta på kapitalet"

Fonderna det rör sig om är över hundra år gamla och upprättade innan de tre kommunerna Malung, Lima och Transtrand slogs samman till Malung-Sälens kommun 1971.

– Det är fonder till olika ändamål som medborgare testamenterat tillgångar till, som exempelvis till fattiga barn i Östra Fors socken, säger Börje Modig.

Det är länsstyrelsen som givit Malung-Sälens kommun tillstånd att likvidera fondernas tillgångar och istället dela ut kapitalet till föreningslivet i Malung-Sälens kommun.

– Vi fördelar pengarna till föreningar som idag finns i de gamla kommunerna Malung, Lima och Transtrand med tanke på till vilken kommun den ursprungliga gåvan gick till, alltså om fonden skulle gå till fattiga barn i Östra Fors socken så får föreningslivet i Malungs gamla kommun pengarna, säger Börje Modig.

– Det känns bra att likvidera fonderna eftersom de bara kostade pengar i administration och ingen ändå sökte medel ur dem och att det i princip inte varit någon ränta på kapitalet de senaste tio åren. Då är det bättre att pengarna gör nytta i dagens föreningsliv, fortsätter han.

I Malung får 9 föreningar dela på 123 375 kronor. De största mottagarna är IF Nornan som får 38 375 kronor ur Isak Per Olssons minnesfond och Malungs IF som får 20 000 kronor ur NG Erikssons understödsfond.

I Lima får 13 föreningar dela på 268 780 kronor. Lima IF får mest med sina 60 000 kronor ur Alby och Gunnar Anderssons fond. De tre föreningarna Rörbäcksnäs hembygdsförening, Lima hembygdsförening och Lima Motorsällskap får 30 000 kronor vardera ur Simo Otto och Märta Johanssons fond respektive Alby och Gunnar Anderssons fond.

I Transtrand får sju föreningar dela på 105 271 kronor. Här får Transstrands hembygdsförening mest med 30 000 kronor ur Maria Welanders studiefond och Sälen IF 25 000 kronor ur Emil och Anna-Maria Perssons fond.