Gärdsjö Milla imponerade – betydligt hårdare för Emilia Leo/Sign Me Up Too

Betydligt hårdare i mål blev det för Emilia Leo på favoriten Sign Me Up Too. Oväntat hårt faktiskt, då han efter en fin resa hade ett klart grepp i början av upploppet men fick sträcka på sig rejält för att hålla undan för Sofia Adolfsson och Donatella Center.

Oskar J Andersson hade en fin kväll och vann inom V65 med Linn Hellström-tränade Gentleman Sisu, som profiterade på att storfavoriten Holy Moses Mearas galoppeade i ledningen 200 kvar. Denne ställde sig och kom tillbaka, men var nosen efter Gentleman Sisu över mål. Segertiden blev 1.14,9a/2 140 meter.

Oskar hade dessförinnan vunnit med Jasmine Ising-tränade Crussi Dull.

Trots att Per Lennartsson fick galopp med Svante Båth-tränade Holy Moses Mearas tog han ändå en dubbel till Båth-stallet. Här kan man säga att tur och otur jämnar ut sig då Markus Svedbergs She Follow Me såg stenklar ut i V65-inledningen när hon galopperade 300 kvar. I stället kunde Per jobba in First Class U.M. och hade dessförinnan vunnit med Naima Sjöhammar.

En svårlöst V65-omgång avslutades med en stark prestation av Titan Yoda. Hästen som tidigare tränades av Adrian Kolgjini och inledde karriären med tre raka segrar, gjorde nu debut för Solvalla-amatören Jennifer Persson och avgjorde från utvändigt ledaren för Rikard Skoglund och tog fjärde segern i åttonde starten. Tog några galoppsteg in i sista kurvan, men Rikard lyckades parera och över upploppet var han ohotad på 1.14,8/2 140 meter.

MATS PERSSON