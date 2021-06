Gåvor till barnen på premiärturen för nya bokbussen till Tyngsjö: ”Vi har fått egna pysselpåsar”

För första gången någonsin kom en bokbuss från Malung-Sälens kommun till byn Tyngsjö i Malungs finnmark för ett tvåtimmars stopp. Bakom ratten satt bokbussansvarige Lena Nygren som var med och invigde bussen tidigare i veckan. Hon gladdes alldeles särskilt åt att det kom barn på besök denna premiärtur.

– Alla barn får en gåva med en vikmodell i papp av bokbussen samt pyssel med nyckelpiga, bi och målarbilder. Nästa gång vi kommer hit kommer påsen att ha nya pyssel, säger Lena Nygren.

Det är extra intressant att läsa deckare som utspelar sig i miljöer man känner till

Några som gillade både pyssel och böcker var systrarna Malva, Hedwig och Elsa Björklund från Tyngsjö. Femåriga Malva hjälpte treåriga Hedwig att hitta bland barnböckerna medan trettonåriga Elsa botaniserade bland vuxenlitteraturen.

– Jag gillar att läsa deckare av Ninni Schulman. En poliskommissarie och en journalist som råkar ut för hemskheter i Hagfors med omnejd. Det är extra intressant att läsa deckare som utspelar sig i miljöer man känner till, säger Elsa Björklund.

Utanför väntade mamma Janna Björklund.

– Det är jätteroligt att det kommer en bokbuss hit till Tyngsjö och framförallt är det kul för barnen, säger Janna Björklund.

En favorit är Kerstin Ekman

En annan som gärna läser Ninni Schulman är Elisabeth Cargård.

– Hennes deckare är mycket spännande och som en extra krydda är ju miljöerna välbekanta för mig som bor här, säger hon.

Väninnan Ellen Sjöblom-Axelsson passade också på att besöka bokbussen men bestämde sig inte för någon speciell bok.

– Jag älskar att läsa och att bläddra i böcker. En favorit är Kerstin Ekman men jag läser också gärna gamla Selma Lagerlöf, säger hon.

Det som skiljer åt att låna böcker från bokbussen i Tyngsjö från att göra det på huvudbiblioteket i Malung är miljön. I Tyngsjö har Lena Nygren fällt upp ett campingbord utanför bussen men i övrigt går det till som vanligt.

– Jag har med mig en bärbar dator som kopplas upp mot bibliotekets system i Malung. Lånet går till som vanligt, en kortläsare läser av streckkoden och så är lånet genomfört, säger Lena Nygren.

Jag kommer också att vara ombud och låna böcker till en annan Tyngsjöbo

Det går självklart också att reservera böcker via systemet.

– Jag reserverade Karin Smirnoffs trilogi om Jana Kippo. Jag for ner till bror, Vi for upp med mor och Sen for jag hem. Jag kommer också att vara ombud och låna böcker till en annan Tyngsjöbo, säger Marianne Lisra som deltidsbor i byn.

Just denna bok tänker jag att lyssna på samtidigt som händerna är upptagna med att tova ull

Ellen Sjöblom-Axelsson gick in i bokbussen en andra gång och efter fem minuter kom hon ut med en ljudbok som skulle lånas.

– Det är en ljudbok med Mumintrollet. Jag läser mest men just denna bok tänker jag att lyssna på samtidigt som händerna är upptagna med att tova ull eller sticka, säger hon.