Giftings missräkning i näst sista VM-deltävlingen – 19:e plats i Italien

Isak Gifting har slagit igenom med buller och bång i motocrossens VM-serie i höst.

Spanska motocrossteamet Gas Gas behövde snabbt få in ersättare när de tappat två ordinarie förare mitt under säsongen, och masen Gifting har med råge fyllt ut racinghandskarna i MX2-klassen (just under huvudkategorin MXGP).

Under sina åtta VM-deltävlingar inför onsdagens GP i Italien hade Grycksbosonen bara varit utanför topp 10 vid ett tillfälle (en 13:e plats i italienska Mantova), och gjort succé i Belgien med karriärens första VM-pallplats i ett av heaten.

Hans framfart på de europeiska motocrossbanorna fick Gas Gas att häromveckan skriva kontrakt med honom även över nästa års VM-serie.

Men även VM-talanger har sämre dagar.

Isak Gifting fick inte till det i onsdagens deltävling i italienska Pietramurata, men körde efter en svag start ändå upp sig från 28:e till 18:e plats i heat 1.

I det andra heatet upprepades scenariot, och den unge masen blev 18:e man i mål på nytt vilket innebär en slutlig 19:e plats i deltävlingen.

På söndag avslutas VM-serien med ännu en deltävling i Trentino i norra Italien. Isak Gifting ligger på 13:e plats i sammandraget, bara två placeringar bakom etablerade svenske VM-föraren Alvin Östlund.

Fransmannen Tom Vialle säkrade med sin 8:e plats i deltävlingen VM-titeln i MX2-klassen.

Fakta/Isak Giftings alla VM-resultat i MX2-klassen

27/9: 10:a.

30/9: 8:a.

4/10: 13:e.

11/10: 10:a.

18/10: 8:a.

21/10: 4:a

25/10: 5:a

1/11: 7:a

4/11: 19:e