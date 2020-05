Glädje och sång när eleverna återförenades:”Vi har varit isolerade hur länge som helst”

Ur högtalarna ljuder nationalsången och flaggan hissas. Studenterna på Leksands gymnasium har samlats för mösspåtagning och glädjen är påtaglig när eleverna höjer sina vita studentmössor i skyn.

– Vi har setts en gång tidigare på två månader, säger Anna Erlandsson som åkt från Örebro för att återförenas med sin klass.

Hon och hennes vänner är överens, att sitta själv hemma och studera är tråkigt. Själva mösspåtagningen tror de hade varit roligare om alla avgångsklasser varit men de ser fram emot resten av dagen.

– Vi ska ha roligt efteråt, äta lunch tillsammans och ha en femkamp med klassen, säger Astrid Gustafsson som snabbt tillägger att de ska vara utomhus.

Ceremonin som skedde under fredagen var bara öppen för studenterna. Och den hade delats upp i tre omgångar för att det inte skulle bli en för stor folksamling.

Rektor Marcus Zetterlund höll ett kort tal där han manade eleverna till att inte sluta plugga för tidigt.

– Kör hela vägen in i kaklet, it´s not over until the fat lady sings, sa han och beordrade studenterna att ta på sig sina vita mössor.

Studentsången sjöngs två gånger och sedan firades flaggan ner inför nästa studentgäng som skulle ta vid.

På skolgården hörs glädje och skratt från eleverna. Mobilerna går varma när mängder med bilder tas på klassen och med vännerna. Studenten Sara Olausson konstaterar att hon saknat sina klasskompisar.

– Vi har varit isolerade hur länge som helst och då uppskattar man varandra mer.