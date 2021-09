Glädjebeskedet om skadade Johan Fransson – har hälsat på laget: ”Go' och glad”

Sedan den allvarsamma nyheten om Johan Franssons svåra skada kom ut för två månader sedan har informationen kring veteranbackens skadestatus varit knapphändig.

I början av augusti kommunicerade Leksands IF att Johan Fransson vårdades på sjukhus.

”Efter läkarvård på Falu Lasarett förflyttades Johan till Uppsala för ytterligare undersökningar, men enligt de uppgifter vi tagit del av bör Johan inom de närmsta dagarna kunna flyttas tillbaka till Falun”, skrev LIF på sin hemsida.

Ett par veckor senare meddelade sedan Johan Fransson själv via klubbens hemsida att han varit med om en motorcykelolycka.

”Jag är extremt tacksam för alla hälsningar och all omtanke jag fått från våra vitblåa supportrar, från fans till andra lag och alla i min närhet. Just nu tar jag situationen dag för dag, och ser fram emot att få komma hem igen. Just nu är det svårt att säga hur lång tid rehabiliteringen kommer att ta, men ni ska veta att ert stöd underlättar väldigt mycket för mig och min familj”, hälsade ”Frallan” till fansen via hemsidan där det också konstaterades att den forne landslagsspelaren drabbats av en överkroppsskada men har full rörelseförmåga.

Vi gillar ”Frallan” och hoppas på att han ska bli frisk så snart som möjligt, men det tar ju tid

Därefter har tre veckor passerat utan ytterligare information från föreningens sida gällande Johan Franssons rehabilitering.

Men efter torsdagens ispass i Tegera arena – inför lördagens SHL-premiär mot Malmö – bekräftade åtminstone Leksandstränaren Björn Hellkvist att han talat med Fransson under dennes besök i hallen.

– Jag träffade faktiskt ”Frallan” i dag (läs: torsdag). Det är status quo (med Franssons skadestatus).

Han är hemma?

– Han är sjukskriven.

Men är han här i hallen ibland?

– Ja, han var här nu. Jag träffade honom i dag.

Var det första gången?

– Nej. Jag har träffat honom innan. Han är go' och glad. Vi gillar ”Frallan” och hoppas på att han ska bli frisk så snart som möjligt, men det tar ju tid.

Johan Fransson blev världsmästare med Tre Kronor 2013 och skrev på för Leksand inför comebacksäsongen i SHL 2019/20.

Hans kontrakt med dalalaget sträcker sig över säsongen 2022/23.

Fotnot: Sporten har sökt Johan Fransson.

Fakta/Leksands backuppsättning

Jonas Ahnelöv, August Berg, Matt Caito, Johan Fransson (skadad), Alexander Lundqvist, Patrik Norén, Calle Själin och Ben Thomas (nyförvärv).

Juniorbackar som fått speltid på försäsongen: Lian Bichsel, Kevin Bergkvist och David Rosander.