God chans att se häftiga himlafenomenet – meteorologen: "Blir klart i hela Dalarna"

Meteorregnet Perseiderna är här. Under en veckas tid kan det maffiga himlaskådespelet skådas om nätterna. Och förutsättningarna för att se fenomenet tycks vara goda i länet.

– Det blir klart i hela Dalarna, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo.

Himlafenomenet Perseiderna inträffar varje år när jorden rör sig genom stoft som kometen Swift-Tuttle lämnade efter sig när den passerade solen. Gruskorn och småsten åker då in i vår atmosfär och brinner upp, vilket blir till små streck på himlen.

Perseiderna kan ses på natthimlen under en veckas tid – om det är klart väder. Man behöver bege sig till en mörk plats, en bit från städer, samhällen eller andra ljuskällor.

– Det ser ut att bli klart i hela Dalarna under natten. Dalafjällen kan få lite slöjmoln senare under natten, mellan klockan tre och fyra, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet StormGeo, om torsdagsnatten.

Bortsett från fredag natt ser det ut att bli klart om nätterna ända fram till tisdag, enligt Per Holmberg.

– Det verkar som att moln passerar torsdag kväll som rör sig österut, så det är risk för att det kan finnas en del moln östra delen av Dalarna då. Men annars är det klart väder, så det ser bra ut, säger han.