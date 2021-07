Göran Greider: Dadgostar fyllde tomrummet som (s) lämnat och Busch var obehagligt aggressiv.  

Det var ytterligheternas dag under Almedalsveckans första dag. På söndagsförmiddagen höll vänsterledaren Nooshi Dadgostar med mild men bestämd stämma något som måste beskrivas som ett – socialdemokratiskt tal. Jag skulle tro att många s-väljare, åtminstone av min typ (och vi är rätt många), kände det just så. Inte bara därför att hon citerade Per Albin Hansson eller slog fast att ”det starka samhället måste stå i fokus” – utan för helheten.

I hennes tal fanns både bruksorternas och förorternas Sverige, både industriarbetarnas Sverige och välfärdsarbetarnas. ”Från Kiruna till Landskrona” hörde jag henne säga som om hon var på väg att börja sjunga This Land is Your land i Mikael Wiehes svenska tappning.

Det jag som socialdemokrat nu måste hoppas på är att Vänsterpartiets agerande och det Dadgostar sa i sitt tal sätter tryck på socialdemokratin att återfinna sig själv.

Nooshi Dadgostar seglade helt enkelt in i det tomrum som i realiteten uppstått i svensk politik sedan socialdemokratin själv tvingats till så svåra, närapå självutplånande kompromisser som varit fallet sedan några år tillbaka på grund av Januariavtalets starka, nyliberala inslag.

Det jag som socialdemokrat nu måste hoppas på är att Vänsterpartiets agerande och det Dadgostar sa i sitt tal sätter tryck på socialdemokratin att återfinna sig själv. Jo, att kompromissa är nödvändigt i politiken, särskilt som den idag ser ut. Men det är inte nödvändigt att upphöja kompromisserna till ideologisk status. I bästa fall har Vänsterpartiets agerande fått socialdemokratin att vakna till en smula.

Angående regeringskrisen framkom knappast något nytt i Dadgostars tal: Vänsterpartiet vill ha en ny Löfvenregering, vilket det aldrig varit någon tvekan om. Men Löfven kan få en riktigt svår sits när han ska försöka hitta något i en kommande budget som gör att Vänsterpartiet säger Ja till den – utan att det nyliberala Centerparitet slår bakut. Här kan man till slut bara hoppas på att centerledningen lyssnar till sina egna väljare, som enligt mätningarna inte har något emot ett samröre med Vänsterpartiet.

Men det var alltså ytterligheternas dag i Almedalen denna söndag. Och när jag säger ytterligheter syftar jag faktiskt mer på tonfall och karaktär på de båda tal som hölls och inte bara på själva sakinnehållet. Dadgostar var lugn, eftertänksam om än mycket resolut. På kvällen var det Ebba Bushs tur att hålla tal och då blev brakade något helt annat loss.

Jag tyckte Buschs tal ofta var väldigt aggressivt i tonen. Särskilt när hon i ett avsnitt upprepade sitt mantra om vad den rödgröna politiken egentligen, enligt henne, är ute efter: ”Det är dig de är ute efter” och då ”är det du som står på menyn.”

Jag tyckte hennes tal ofta var väldigt aggressivt i tonen. Särskilt när hon i ett avsnitt upprepade sitt mantra om vad den rödgröna politiken egentligen, enligt henne, är ute efter: ”Det är dig de är ute efter” och då ”är det du som står på menyn.” Hon ser tydligen (s) och (mp) och kanske bitvis även (c) och den politik de företräder som ett aggressivt och fientligt angrepp på vanligt folk, på landsbygden, på alla de som bor i det hon kallar för det svenska ”hjärtlandet”, ett uttryck hon förstås lånat in från amerikanska sammanhang.

Och det kan inte hjälpas: under hela hennes tal var det svårt att svårt att låta bli att tänka på det grova förtal hon gjort sig skyldig till. Hon skrev på ett strafföreläggande, erkände alltså – men i nästa ögonblick menade hon att hon är oskyldig. Hade en socialdemokratisk politiker gjort något liknande hade hen varit avsatt inom tio minuter. Medierna hade sett till det, liksom de egna kärnväljarna, och med all rätt.

Men på borgerliga politiker ställs det uppenbarligen lägre moraliska krav.