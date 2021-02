Göran Greider: En stjärna föds

Det var flera år sen jag tittade på Melodifestivalen. Jag hade helt enkelt tröttnat på den urusla musiken, glittret och själva det obligatoriska - aldrig spontana - i alla dansnummer kring artisterna. Jag lovade mig själv att aldrig mer slösa tid på att se allt tunnare deltävlingar och till och med finalen.

Men i lördags kväll låg jag sen någon dag parkerad på sjukhus, ensam, hjälplöst zappande mellan kanalerna. Inget fastnade jag för. Så jag slog till slut på SvTs Mello och såg lördagens deltävling.

Och förstås blev jag smått chockad över hur usla många av bidragen var, förskräckliga, tomma - låtarna har bara en strävan: ett crescendo i varje refräng där artisterna får skrika ut allt de har, medan versen i de flesta bidrag var skakig, med röster som inte bar för mellanregistret. Jag blev till och med glad över hårdrocksgruppen Mustasch, som i varje fall spelade i t-tröjor och inte var genomregisserade.

Och så mot slutet dök han upp. Tusse. Jag hänger inte med i ung pop eller elektropop och hade aldrig hört eller sett honom förut. Och plötsligt stod det en sångare där. Han hade hela registret! Han hade självklarheten i sina rörelser, kändes inte regisserad.

Låten, Voices, var riktigt bra, även om jag inte tycker den är något mästerstycke. Nej, det var sången, rösten, rörelserna, energin, artisteriet. Och ett riktigt budskap i texten, om att lyssna till alla: Can you hear a million voices, calling out in the rain. Låten har ljus och mörker i sig.

När programmet var slut lyssnade jag på några av Tusses nummer i Idol och Talang. Och man såg en stjärna födas, fast jag naturligtvis helt missade det när det skedde. Jag visste inte ens att han bor i Dalarna och går på musikgymnasium i Borlänge (detta evigt kreativa Borlänge, denna vackra stad).

Och så läste jag om Tusses historia. Tousin “Tusse” Chiza heter han. Nitton år gammal. Flykting vid sju års ålder från krigsdrabbade Kongo-Kinshasa. Hans familj blev kvar. Som ensamkommande barn kom han till Sverige och fick tydligen krångla sig fram i olika fosterfamiljer tills han hamnade i Dalarna.

Och när jag skriver så skriver jag antagligen det som massor av folk redan vet, de som sett Idol och Talang.

Men i en sjukhusbädd en lördagskväll hörde jag en sång, ett sjungande, som var rena hälsokuren.