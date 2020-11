Göran Greider: En vårdskandal med lång historia!

I veckan la Inspektionen för vård och omsorg fram en isande rapport om vården av äldre. Uppåt en femtedel av dem som på boenden insjuknade i Covid19 i våras fick ingen individuell läkarbedömning, vilket lagen säger att de ska ha. Och den instans som brustit är regionerna, alltså det som förr hette landstingen. Det är ju regionerna som har som uppgift att stå till tjänst med läkarbedömning av sjuka på boendena.

Är detta en skandal? Visst fan är det en skandal. Visserligen är det svårt att säga om det hade gjort en jätteskillnad i antalet döda i äldreomsorgen under pandemin, eftersom många av de sjuka nog knappast skulle klarat av att hamna i respirator. Men det är en skandal att läkare och ofta heller inte sjuksköterskor bedömt patienternas medicinska läge innan palliativ vård satts in. Många anhöriga har all rätt att vara upprörda.

Det är den verkliga skandalen: Att makthavarna trots en ständigt åldrande befolkning satsat för litet på äldreomsorgen och för länge sedan också drev igenom en nyordning som hela tiden riskerat att minska läkarnas roll i äldreomsorgen.

Men skandalen har en lång bakgrundshistoria. I början av nittiotalet genomfördes den ÄDEL-reform som flyttade över omsorgen av äldre från landstingen till kommunerna. Med all sannolikhet har det bidragit till att läkarkontakterna försvagats. Lägg också till den konstanta underbemanning och de dåliga arbetsvillkor som under årtionden rått i äldreomsorgen – så ser man en skandal som ytterst har att göra med att samhället helt enkelt inte satsat tillräckligt med resurser på äldreomsorgen. Tvärtom har verksamheterna försämrats på grund av nedskärningar, söndertrasande privatiseringar och otrygga arbetsvillkor.

Själv har jag genom åren skrivit otaliga artiklar om en äldreomsorg som politikerna struntat i. Men det krävdes en pandemi för att eländet skulle uppdagas. Borde Folkhälsomyndigheten ha tagit med det här i beräkningen när den formade sin coronastrategi? Ja, men det gjorde man inte. Å andra sidan är det svårt att se att problemen skulle ha kunnat åtgärdas på bara någon månads sikt.

Idag är de flesta regioner borgerligt styrda. De har en skuld här, men skulden faller lika tungt på tidigare regionstyren och – framförallt – på de rikspolitiker som aldrig gjort något på allvar åt situationen i äldreomsorgen, trots en lång rad kritiska forskarrapporter och många uppror från vårdpersonalen. Men så ser det tyvärr oftast ut i samhällen som glömt sina jämlikhetsideal och gått ner sig i kortsiktigt marknadstänkande.