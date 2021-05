När Bob Dylan kom till Borlänge

såg han sig litet förvånad omkring:

har jag varit här förut?

Det var antagligen något i luften

han kände igen.

Vintern i norr var borta,

upplöst i en sommarkväll:

Hibbing, Minnesota, när han var mycket ung.

'

Stan där Dylan växte upp

försåg den amerikanska industrialismen

med järnmalm - där fanns världens

största dagbrott,

A Workingman´s Blues.

Och nu såg han sig

omkring i Borlänge:

samma smak av industri i luften

och på gatan, i ett bussfönster,

A Girl From the North Country.

Han satte sig alltså på café Esplanaden,

mitt i stan, någon skrek över gatan.

Ett fyllo är en hel strof.

Men ingen kände igen honom,

inte i den här dikten.

Han hade föryngrats, var tonåring igen.

Han plockade fram sina cigarretter.

Sen såg man honom skriva

ord och siffror på cigarrettpaketet.

Something´s goin´on here

and you don´t know what it is

Den första Dylansång jag hörde

kom från min äldsta brors

bärbara skivspelare: Blowin´in the wind.

Jag minns den knastrande rösten

i källarrummet i villan där vi bodde,

i utkanten av Vingåker

där allting var just en utkant.

Kanske var jag fem sex år.

My weariness amazes me.

Och nu minns jag plötsligt

det där med att lägga på

nålen på vinylen som en

mycket exakt och världsförändrande rit:

den svarta skivan skevade under

en litet skakande hand - och så

öppnades en dörr till något helt annat.

Den där rösten stannade i

medvetandet, sen dess är den evigt en

röst från det förflutna,

som från någon avlägsen

mycket legendarisk släkting

som ibland dyker upp i samtalen

men som ingen träffat på

många många år.

Tio år senare finns han i den

stålsträngade gitarr jag köpt.

Man hörde honom därinne,

There must be some way out of here.

Men inte förrän jag blev vuxen

tror jag att jag förstod

hur opersonlig hans musik egentligen är:

det är en kontinent som sjunger

de här sångerna,

möjligen är det Robert Allen Zimmerman

son till judiska immigranter

med förfäder i Ukraina och Turkiet

som sjunger - men inte Bob Dylan.

You gotta serve somebody.

Ingen vet vem Bob Dylan är.

Vi har bara hört alla

sångerna han låtit passera genom sig.

Robert Johnssons avtal med djävulen

i en vägkorsning-

Woodie Guthries kärleksfulla människor-

Fabriksflickorna-

Allt som är på vandring.

Nyheterna från 1863: Inga budskap.

Bara denna verkande närvaro av folk

och folks stora sammanhang.

With your eyes like smoke.

När Bob Dylan besökte Borlänge

var det sommar och han kom med tåget.

Han sov hela vägen, tåget var försenat.

Trying to get to Borlänge before

they close the door.

När han klev ut på de varma gatorna

kände han igen sig.

Han ritade en teckning av Joe Hill

som han sedan slängde.

There´s a rumbling in the skies.

Kommentar: Detta poem skrev jag när Bob Dylan spelade på Peace & Love 2011. Denna vecka fyller han åttio år. I mina ögon är han den störste poeten i vår tid. De kursiverade radera är rader ur hans sånger.