Göran Greider: Har Dalarna lurats av nätjättarna?

Har Dalarna blivit lurat? Rubriken är förstås tillsvidare mest en provokation och vad den gäller är några enskild kommuner i landet – i Dalarna är det frågan om Avesta.

För en tid sedan stod det klart att nätjätten Google kommer att etablera en smått gigantisk serverhall i Horndal. Och alla jublade. Företagare, kommunledning och säkert många bland vanligt folk. Investeringar, jobb och den nutida globala teknologins främsta företrädare slår sig ned i en av de många svenska kommuner - och Avesta har verkligen en skicklig och framsynt kommunledning - som kämpar hårt för att skaffa fram nya jobb.

Vad finns att klaga på?

När jublet är för starkt och ensidigt väcks hos mig och säkert många andra en skepsis. Den senaste veckan har en mycket bra granskning av nätjättarnas etablering i Sverige gjorts av Aftonbladet. Den skildrar hur giganter som Amazon, Facebook och Google lockats till Sverige genom att politikerna praktiskt taget ställt sig på knä och hållit fram erbjudanden och lockbeten – framförallt skattelättnader men också rent etableringsstöd till dessa svinrika företag.

Elskatten har sänkts till nästan noll för dessa stora aktörers skull. Det halvstatliga bolaget Business Sweden har spenderat enorma summor – skattebetalarnas pengar - på att locka till sig de stora företagen och när de förhandlat med kommuner om mark och investeringar har det ofta skett utanför offentlighetens ljus. Företrädare för Business Sweden vill inte gärna låta sig intervjuas. Tidigare tjänstemän i departementen har gått över till nätjättarna och jobbat för dem.

När Amazon utformat sin reklam har bolaget tillåtits göra om uttalanden/citat från Mikael Damberg så att de bättre passar in i reklamen. Aftonbladet drar fram förhållanden som inte bara är pinsamma för svenska staten, utan närapå korrupta.

Och kommuner har tävlat med varandra för att få de nya jobben och arbetsplatserna. Facebook i Luleå, Amazon i Eskilstuna, Google i Avesta.

Det som hägrat är naturligtvis just jobblöftena. Men Aftonbladets granskning visar att dessa löften troligen är grandiost överdrivna och mest en konsultprodukt. Amerikanska forskare intervjuas som skrattar högt när de hör om den svenska statens stöd och kommunernas iver: I USA har dessa företag länge spelat ut olika delstater mot varandra för att få fördelar och etableringarna har inte skapat många jobb. Till slut stramade amerikanska staten åt reglerna och de stora nätjättarna sökte sig därför istället utomlands för att jaga fördelar.

Sverige är då lämpligt: Ett tryggt land, med mycket billig el. Och: regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, som mer eller mindre knäfallit inför dessa teknikgudar.

Digitaliseringen är vår tids helige ande. Att enbart Internet drar mer än tio procent av världens elkonsumtion – och siffran stiger hela tiden – är ett faktum som helt enkelt förträngs, även i klimatdebatten. Inte heller hörs, när det gäller etableringarna av nätjättararna, särskilt mycket om hur dessa jätteföretag via Big Data snärjer in oss i ett konsumistiskt system som inte längre går att ta sig ur. Och just Amazons etablering i Sverige lär nog leda till att åtskilliga butiker, särskilt de små (och även i Avesta) nog får slå igen.

Är allt detta värt de jobb som utlovas?

Till råga på allt finns ju två andra problem här. För det första: Hur mycket skatt betalar dessa jättar i svensk bolagsskatt? De har en tendens att smita undan sina skatter. För det andra: Vilka arbetsvillkor erbjuder de sina anställda. Särskilt Amazon är ökända på den punkten.

Vad gäller Avesta är det förstås lång tid som återstår innan bygget är klart. Men det har börjat. Jublet över etableringen hänger kvar i luften och knappast någon kritisk röst har hörts. När jag talar med en miljöengagerad person i trakten förnims dock skepsisen: Till de samråd som ordnats har det varit dåligt med inbjudningar av olika miljöorganisationer. Och när jag ser de planer som finns på att leda kylvatten från Dalälven till serverhallarna så är det svårt att inte oroa sig. Vad jag förstår blir det en enorm anläggning genom landskapet som rimligen måste få ganska stora miljökonsekvenser.

Är allt detta värt de jobb som utlovas? När byggnation och anläggning sker skapas det förstås en hel del jobb. Men när anläggningen väl är i drift är det inte troligt att det blir så många arbetstillfällen – kanske framförallt några väktarbolag.

Så har Dalarna (och Avesta) blivit lurade? Har Eskilstuna lurats? Luleå? Sverige? Det vet vi nog inte än. Men det skulle behövas bra mycket mer debatt kring den här typen av etableringar och Aftonbladets pågående granskning kanske kommer i grevens tid.

I själva verket står dessa nätjättar – ofta kända för att inte gärna svara på frågor från journalister - på många sätt för en ny typ av företagsdriven imperialism. De har makten att investera enorma summor – och de kommuner som brottas med hög arbetslöshet kan lätt bli offer för alla löften.