Göran Greider: Jag ser fram mot resan genom aspdungen! Rymden kan vänta.

Högsommar. Och sommaren är hög på hetta. Jag gick runt i trädgården och försökte klippa lite med häcksaxen i allt det övervuxna, men orkade inte mycket. Trodde luften skulle vara mycket klarare efter åskan och skyfallen igår natt, men nej: Det är kvavt, hett. Är det samma värmebölja som svept och sveper över den nordamerikanska kontinenten och som gett temperaturer som kan vara de högsta som någonsin uppmätts på jorden?

Om dessa rikemän hade köpt enbart enkelbiljett ut i rymden hade det ju varit rimligare. Deras enorma rikedomar behövs på jorden för att rädda det som kan räddas av den biologiska mångfalden.

Fåren går och äter gräs i solen. Under åskvädret såg jag från verandan hur de kröp ihop i en klunga. När jag går fram för att hälsa på dem och ger upp ett litet vänligt bräkande, springer de därifrån.

*

Jag har inget emot rymdfärder. Jag tror att människan till slut kommer att kolonisera solsystemet och hittar vi bara något sätt att färdas snabbare kommer vi att kunna ta oss också till andra solsystem. Arten Homo sapiens är en resenär. Arten har uppfyllt jorden genom att korsa havsvidder, vandra, flytta, röra sig.

Priset för det har andra arter fått betala. Många forskare tror exempelvis att det finns ett samband mellan att människan dök upp på nya kontinenter och att de stora landlevande djuren utrotades. Och nu pågår det sjätte massutdöendet av arter.

Planeten blir faktiskt snabbt allt ödsligare. Och planetens miljardärer har då börjat blicka mot världsrymden. En brittisk miljardär har redan besökt rymden; det skedde för bara några dagar sedan. Och snart ska andra miljardärer upp, bland annat Amazionmiljardären Jeff Bezos.

De betalar enorma summor för detta, pengar som i slutändan kommer från de arbetare de styrt över och som med sitt arbete skapat deras rikedomar. Att miljardärer kan lägga ner så mycket pengar på meningslösa rymdfärder – det här har ju intet med forskning att göra; det är bara kommersiell verksamhet – säger oss egentligen bara detta: Världens rika beskattas inte nog hårt.

Rymdresor för miljardärer är förkastligt. Men det är mycket resande som är tvivelaktigt. Jag har alltid haft svårt att förstå de människor som så fort minsta chans ges, kastar sig iväg på en charterresa, till och med under den nu pågående pandemin.

Jag brukar säga att det enda de reser till är sig själva och sin egen inskränkthet.

Det är en mycket större resa att luta sig över blommande hässleklockor och tålmodigt vänta på att den där humlan ska ge sig av in i blommans klocka. Jag har mobilkameran redo. Och lyckas faktiskt fånga humlan just när den är på väg in.

Katten undrar vad jag gör. För henne är en humla något som ska jagas.

*

Högsommar. Värmebölja. Kvavt. Mot kvällen tänker jag ta en promenad med hunden genom aspdungen på andra sidan åkern. Jag har inte på länge orkat gå den stig som jag och hunden under många år trampat upp där. Kanske har den vuxit igen helt och hållet? Men jag tror inte det. Jag tror dessutom, jag kan lita på att Stina hittar rätt väg mellan stammarna.

Jag ser fram mot det som en riktig resa! Rymden kan vänta.