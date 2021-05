Göran Greider: Läs BRÅ:s rapport! Den resonerar och ger överblick över det dödliga skjutandet. Men både vänster och höger har en läxa att göra.  

Regeringen gav förra året Brottsförebyggande rådet i uppgift att jämföra utvecklingen av dödligt våld i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Nu har rapporten kommit och har redan givit upphov till braskande rubriker. Det beror på att det klart konstateras i rapporten att Sverige avviker från övriga europeiska länder när det gäller dödligt skjutande: Här har detta våld ökat de senaste åren, efter att Sverige tidigare legat långt ner på listan, medan det generellt minskat i de flesta länder.

Värst är fortfarande de baltiska länderna, faktiskt följt av Finland (men där handlar de höga nivåerna av våld inte om kriminellt gängvåld).

Varför? Det är den stora frågan och över den cirklar både hökar och moln.

”Resultaten visar att den generella nivån av dödligt våld har minskat i nästan alla studerade länder under den aktuella perioden… Fram till för några år sedan tillhörde Sverige de länder i Europa som hade relativt låga nivåer av dödligt våld. Under den studerade perioden har den svenska nivån dock stigit och ligger nu högre än i många länder.”

Så heter det inledningsvis i rapporten. Och det slags våld som ökat är dödliga skjutningar i kriminella miljöer där unga män i tjugoårsåldern drabbas.

Varför? Det är den stora frågan och över den cirklar både hökar och moln.

Först ska sägas att det alltid är en fröjd att läsa forskarrapporter eftersom de helt enkelt är försiktiga med att dra några enkla slutsatser. Dessutom kan man nog vara säker på att rapportförfattarna vet med sig att de måste gå på nålar här – en enorm kår av högerpopulister står redo att förklara uppgången i Sverige med etniska fördomar och på andra sidan står en kår av vänsterfolk som inte sällan tenderar att mer eller mindre förtränga den här frågan.

Den globala trenden har länge varit att dödligt våld har minskat, även om trenden på senare år kan ha vikit. Och i Sverige är det inte våld i familjer som ökar, utan just det specifika gängvåldet. Rapportförfattarna menar att det är svårt att hitta någon enkel förklaring till uppgången av det kriminella våldet i Sverige. Det man pekar på är effekter av droghandeln, tillgången på vapen och att det verkar finns en smittoeffekt – någon skjuter och då skjuter också andra; en ”inflation” i våldsanvändning utlöses.

Den känsliga frågan är förstås om ökningen har med ett stort flyktingmottagande/migration att göra? Rapporten menar att det inte går att avgöra utifrån forskning och statistik. Andra länder med lägre våldsnivåer har haft stor invandring.

De som läser BRÅ:s rapport kommer inte att finna särskilt mycket som går att använda som stridssignaler för det ena eller andra lägret i debatten. Men den ger överblick och den resonerar. Och den ger sådana som mig tillfället att helt enkelt spekulera kring frågan Varför har det dödliga, kriminella våldet ökat i utsatta områden de senaste åren i Sverige?

Jag tror ju att det accelererande svenska klassamhället, som blivit allt värre med allt större skillnader mellan rika och fattiga, är roten till eländet.

Jag tror ju att det accelererande svenska klassamhället, som blivit allt värre med allt större skillnader mellan rika och fattiga, är roten till eländet. Huvudförklaringen. Inrikesminister Damberg har rätt när han säger att politiken övergav de utsatta områdena, särskilt från 2000-talets början och framåt, efter den djupa nittiotalskrisen. Det var för övrigt inte bara de utsatta områdena som övergavs utan stora delar av svensk arbetarklass, varav en betydande del tyvärr har svarat med att lägga rösten på SD.

Och idag är ju läget direkt explosivt, med skyhög arbetslöshet för nyanlända. Det tragiska är att den fullkomligt överväldigande majoriteten av innevånare i just utsatta områden definitivt inte sysslar med våld, men den allmänna socioekonomiska situationen i dessa områden får gängkriminaliteten att gro.

Den huvudförklaringen, som bygger på klass, är förstås den politiska högern inklusive liberaler där de finns kvar ointresserade av.

Vänstern å andra sidan har svårt att se de enorma utmaningar som ett länge mycket stort svenskt flyktingmottagande rimligen måste ha haft och har. Det har inte med etnicitet att göra, utan snarare med klass. Trångboddhet, dåliga skolresultat, hög arbetslöshet, ett segregerande skolsystem, utvecklingen av parallellsamhällen – you name it. När framtidsutsikterna är små hos de vuxna i utsatta områden tror jag det lätt smittar av sig på barn och unga.

Vänstern å andra sidan har svårt att se de enorma utmaningar som ett länge mycket stort svenskt flyktingmottagande rimligen måste ha haft och har.

De klockor och guldkedjor som gängen ser som högsta status speglar i själva verket en grundläggande utestängning från det konsumtionssamhälle som de flesta i majoritetssamhället har tillgång till: Symbolisk kompensation för att ha kastats ner på botten av klassamhället.

BRÅ:s rapport spekulerar inte åt något håll, och det är bra. Men vi som har möjlighet att göra det måste grubbla över både förklaringar och de åtgärder som måste till för att bryta utvecklingen.