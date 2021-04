Göran Greider: Lyft Sverige ur massarbetslöshet! Ett stort offentligt-aktivistiskt jobbpaket behövs!

Vårbudgeten är, höll jag på att skriva, egentligen ingen stor sak. Summorna som rullar i den är ytterst små i förhållande till de enorma belopp som varje höstbudget handlar om. Och så mycket är säkert: De satsningar, stimulanser och stöd av olika slag som sjösatts under pandemin är historiskt exceptionella och har fått det finanspolitiska ramverket att för tillfället ryka all världens väg. Vilket är bra. Annars hade svensk ekonomi sargats än värre och arbetslösheten nått tvåsiffriga procenttal.

Den svenska statsskulden är dessutom rekordlåg och det hade varit att betrakta som tjänstefel om staten inte lånat pengar. Att kommunerna inte går på knäna utan har en just nu ganska god ekonomi är ett resultat av de satsningar som staten gjort. När Dalarnas s-politiker, bland annat Lars Isacsson, på en presskonferens presenterade budgeten på torsdagsförmiddagen kunde de glädja sig åt viktiga pengar som går till allt från kollektivtrafik och sommarjobb för ungdomar till pandemibekämpning och pengar som tryggar ambulanshelikoptrar.

Men vårbudgetar ändrar sällan politikens grundläggande inriktning och gör det heller inte i år. Därför blir debatten och striderna kring dem lätt överdrivna, nästan symboliska. Och den vårändringsbudget som lades fram nu resulterade direkt rätt mycket i mer allmänna debatter som troligen föregriper valrörelsen.

Den viktiga kritiken mot vårbudgeten kommer egentligen från fackligt håll. Där oroar man sig, både från LO, TCO och Saco, för att alldeles för lite görs mot arbetslösheten. Visserligen har Magdalena Andersson helt rätt när hon pekar på det mirakulösa i att Sverige har en väldigt hög sysselsättningsgrad till skillnad från många andra europeiska länder.

I många länder har löntagare, särskilt kvinnor, helt enkelt givit upp tanken på att kunna få ett jobb och syns därför inte ens i arbetslöshetsstatistiken som därför ger en skev bild av läget på arbetsmarknaden. Det där är viktigt och rätt av finansministern att peka på, och ett uttryck för ett centralt drag i den svenska modellen.

Men: Sverige har likväl massarbetslöshet. Och vi har egentligen permanentad massarbetslöshet sedan nittiotalskrisen. Den är ytterst orsakad av att målet om ”sunda statsfinanser” överordnats målet om full sysselsättning. Under efterkrigstiden och till långt in på åttiotalet ansågs det som något självklart att full sysselsättning – två procents arbetslöshet! - var det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Det var en läxa från trettiotalet då massarbetslösheten slog sönder demokratier och lyfte nazismen till makten. Under loppet av ett nyliberalt åttiotal och ett krisande nittiotal övergavs fullsysselsättningspolitiken och andra mål, särskilt budgetbalans till varje pris, blev viktigare.

Och här står vi: Med en permanent hög arbetslöshet, i dagsläget nästan nio procent. Massarbetslösheten har spätts på under pandemin men föregick den.

Framförallt är det fråga om många hundratusen långtidsarbetslösa, med svag utbildning som det blivit nästan omöjligt för att finna fäste på arbetsmarknaden. En betydande del av dessa är utrikes födda, men under pandemin har inrikes födda också drabbats hårt. Att månad efter månad, år efter år gå utan jobb tär både på dem som drabbas av det men också på hela samhällskroppen. Och politiken ser till slut ut att ha givit upp, vilket späder på politikerföraktet.

I vårbudgeten ingår ett jobbpaket på 1,8 miljarder. Alltid något, ja. Med pengar till extratjänster och utbildning för korttidssutbildade. Men det är verkligen småpengar. Detta dessutom i ett läge där den vettlösa omstöpningen i privatiserad riktning av Arbetsförmedlingen gör att bekämpandet av arbetslösheten försvårats över hela landet.

Varför inte statliga pengar till några tusen vaktmästare på landets skolor? Servicepersonal på busstationer och väntrum? Arbetslag som bekämpar invasiva växter? Människor istället för knappval när man ringer till myndigheter?

Vad Sverige skulle behöva – och det är bråttom - är ett mycket stort jobbpaket utöver de tunga stöd till företagen som bevarar jobb – ett jobb- och utbildningspaket av en offentlig-aktivistisk karaktär som ger startsignalen för ett uppbrott från den normaliserade massarbetslöshetens Sverige. Jag tror att fantasin här faktiskt saknas. Varför inte statliga pengar till några tusen vaktmästare på landets skolor? Servicepersonal på busstationer och väntrum? Arbetslag som bekämpar invasiva växter? Människor istället för knappval när man ringer till myndigheter? Kort sagt – hitta de där jobben som gör att ett ofta ganska anorektiskt arbetsliv bemannas?

Även om det är de vanliga jobben i privat sektor och fler anställda i en svårt underbemannad offentlig sektor som i längden behövs, så tror jag det är hög tid att börja fundera på att hitta statligt finansierade jobb som samhället behöver men som idag ingen vill betala för.