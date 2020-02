Göran Greider: Moderaterna i Borlänge börjar bli konstiga.

Borlänges moderater verkar ha tappat det. Tappat vad? Omdömet, naturligtvis. Det är inte bara det att de kommit med kommunala förslag som direkt skulle bryta mot lagen, såsom att nyanlända som levt för länge på försörjningsstöd i Borlänge kommun ska utvisas. Man får intrycket att skräcken för ett växande SD här och var i landet orsakar panik i partiet. Moderaterna i Borlänge vill tydligen också upphäva LAS på kommunal nivå men det är snarare ett tecken på att partiet helt enkelt inte har koll på de lagar som finns.

Men Borlängemoderaterna har dessutom börjat ge sig på stödet till viktig föreningsverksamhet och det stör mig extra mycket. Partiets företrädare i socialnämnden har krävt att stödet till bland annat den socialpolitiska organisationen Verdandi dras in, med argumentet att det är en sosseorganisation och att skattepengar inte ska till sådant.

Just Verdandi är en mycket gammal organisation. Den startade en gång som en ny nykterhetsrörelse med den självklara utgångspunkten att alkoholmissbruk inte enbart kan skyllas på individens dåliga moral, utan också på sociala omständigheter. Jag tror inte att någon, inte ens den mest moralistiske högerman, kan förneka den insikten. Verdandi är partipolitiskt obundet, men organisationens värderingar är de breda idéer som kännetecknar både socialdemokrati och socialliberalism. Humanism och solidaritet, helt enkelt. I Borlänge sysslar Verdandi med en rad verksamheter som man ansöker om stöd för. Men moderaten Feasl Alyas påstår att Verdandi inte gör ”någon nytta” i samhället.

I en insändare i DD svarade Verdandis företrädare i länet och i Borlänge, Annakari Berglund och Kristina Svensson så här: ”Vi undrar stillsamt: har Alyas läst Verdandis ansökan med tillhörande bilagor, som verksamhetsberättelse mm? Har Alyas besökt vår verksamhet? Har Alyas haft kontakt med några som deltagit i den verksamhet vi bedriver på Jakobsgårdarna eller på Bullermyren? Eller har han pratat med några av de ungdomar som nu är aktiva i vår nystartade ungdomsverksamhet? Eller med någon som deltar i vår utbildning ”Steget framåt” – som riktar sig till personer långt ifrån arbetsmarknaden? Eller med någon som bor i det stödboende som vi har, tillsammans med Tunabyggen och kommunen?”

Jag skulle vilja påstå att det inte finns någonting som ett samhälle bör värna så mycket som just föreningsverksamhet. Att Sverige under nittonhundratalet till slut blev ett häpnadsväckande bra samhälle att leva i är till stor del folkrörelsernas och föreningarnas förtjänst. Den långa raden av sociala reformer som sjösattes årtionde efter årtionde härstammade i väldigt många fall ytterst från alla engagerade människor i fackföreningar, hyresgäströrelse, partier, sociala organisationer, idrottsrörelser, företagarföreningar, kyrkoverksamhet och så vidare: Ett lokalt förankrat föreningsliv gav klangbottnen till den välfärdsstat som byggdes under förra seklet. Mycket av det som startade som ideella verksamheter framstod till slut som så viktiga att det offentliga ville ta dem ett steg vidare och låta dem bli generella.

Att denna välfärdsstat idag alltmer monteras ned och urholkas står med all sannolikhet i direkt proportion till ett försvagat föreningsliv. Allt färre engagerar sig i föreningar. Och priset vi alla betalar för det är social nedrustning. Men också något mer: En tilltagande dumhet i den politiska debatten. Föreningslivet fostrade och fostrar människor till förnuft, dialog, förmåga att erkänna fakta. Det värde som en organisation som Verdandi tillfört det svenska samhället under mer än ett sekel går heller inte att mäta i enkla siffror. Just från Verdandi kom för flera år sedan exempelvis en av de viktiga rapporterna om utsatta områden, ”Förorterna som Moder Svea glömde bort”. Hade politikerna lyssnat mer på vad som stod där hade läget idag varit bättre.

När de sociala rörelserna försvagas och, som i fallet med moderaterna i Borlänge, direkt motarbetas är det ett angrepp på den idealism som varje civiliserat samhälle behöver.

Min poäng är denna: Föreningsverksamhet av det här slaget kan ge politiker insikter och uppslag om vad som kan och bör göras för att få samhället att fungera. Eller som Verdandis förbundssekreterare Lars Ohly uttryckte det under ett besök i Dalarna nyligen: ”Jag tror till och med att en moderat som tänker efter lite kan förstå vitsen med vår verksamhet.”

När de sociala rörelserna försvagas och, som i fallet med moderaterna i Borlänge, direkt motarbetas är det ett angrepp på den idealism som varje civiliserat samhälle behöver. Nyligen fick moderaterna i Borlänge besök av Slöseriombudsmannen, en ombudsmannapost tillkommen genom samarbete mellan den nyliberala tankesmedjan Timbro och Skattebetalarnas förening, vars verksamhet oftast går ut på att stat och kommunen ska minimera sina åtaganden. Att kritisera slöseri med skattepengar är viktigt.

Men det säger något om moderaterna att de är mer intresserade av att lyssna till en marknadsliberal ombudsman utsänd från huvudstaden, än på det lokala föreningslivet.