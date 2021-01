Göran Greider: När Amerika rämnade. Chocken och den radikala eftertanken.

Jag brukar vara snabb med att skriva om dagsaktuella händelser och kvickt lägga ut artiklar på nätet. Men i onsdags kväll blev jag sittande förstummad framför TV-apparaten när bilderna rusade emot oss från kongressbyggnaden i Washington. En mobb stormade in i byggnaden. Några bar vapen. Kongressledamöter gömde sig. En i mobben satte sig vid Nancy Pelosis skrivbord, la upp fötterna på bordet. Kaotiska scener utspelade sig, som aldrig tidigare hade utspelat sig i amerikansk historia. En person blev skjuten, flera andra dog.

Så jag blev sittande framför TV:n till sent på natten och kom inte för mig att skriva något och gjorde det heller inte förrän sent dagen därpå. Världen såg Amerika rämna. Det var faktiskt vad vi såg. Och hela vanvettet hade hejats på av den sittande presidenten, Donald Trump. Tidigare på dagen hade han uppmanat sina anhängare att ta sig till kongressbyggnaden.

Med de liberaler som nu hoppas på att USA ska kunna återgå till ”det normala” delar jag förstås en grundläggande känsla. Men om liberaler menar att ”det normala” är det gamla vanliga explosiva amerikanska klassamhället – ja, då är de blinda och ser inte att allt det missnöje som Trump exploaterat då kommer att kvarstå.

Det är svårt att hitta ord för det här. Visst, vi har från första stund vetat att Donald Trump är en farlig politiker och vi har vetat att han har fanatiska anhängare. Vi har känt till att det republikanska partiet – the Good old party, som en gång i tiden hade Abraham Lincoln som ordförande – år efter år vikt sig för Trumps sätt att regera och inte vågat knysta ett ord emot honom. Vi har också fruktat att Trumps ofattbara lögner om en valseger som han menar tagits ifrån honom skulle kunna leda till våldsamt ökade motsättningar.

Men det här. Okay – något reellt försök till maktövertagande var det inte fråga om. Det är händelsens enorma symboliska effekt som är av betydelse. The whole world was watching. Hela världen åsåg häpet hur den amerikanska demokratin skymfades och hur en halsstarrig, förmodligen psykiskt helt instabil president, gjorde sig skyldig till en ansvarslöshet som ingen tidigare president varit i närheten av, möjligen med undantag av Richard Nixon.

Amerika rämnade, från toppen ner till botten. Det som inträffade denna dag i januari 2021 var just det som tyvärr riskerar att hända i ett samhälle som blivit så oerhört instabilt när sociala klyftor och meningsskiljaktigheter växt våldsamt år för år, särskilt från Tea Partyrörelsens dagar och framåt.

Jag har länge hävdat och kommer att fortsätta att hävda att Donald Trums presidentperiod utgör den tragikomiska kulmen på en lång era av nyliberalism, där klassklyftor och otrygghet för miljoner amerikaner accelererat – och det är denna långa marknadsdoktrinära period som också fött en ny militant konservatism och högerpopulism i USA.

Trump var och är ett symptom på ett långvarigt amerikanskt elände, där penningmakten flyttat rakt in i demokratin och de rika blivit rikare och de fattiga fattigare. Men detta avskyvärda symptom hade och har fortfarande – såvida han inte avsätts den närmaste veckan – makt att exploatera all den vanmakt och den förbittring som byggts upp i USA. Det har han gjort, oavbrutet, cyniskt, utan gränser.

Därför handlar denna amerikanska tragedi mer än om den ofta omtalade polariseringen, ty polariseringen är ett symtom på eskalerande klyftor.

Donald Trump ska fördömas så hårt det bara går av var och en som kallar sig demokrat. Men det är också dags att på allvar fråga sig hur denne mediale fastighetsmagnat överhuvudtaget kunde skaffa sig sin maktposition. Vad är det för mekanismer i det amerikanska samhället som skapat fenomenet Trump?

Svar: Det är samma mekanismer som världen över drivit fram högerpopulistiska rörelser, vare sig vi talar om Frankrike, Tyskland, Sverige eller Stor-Britannien. Under årtionden har det gått som ett jordskalv genom alla moderna samhällen. Den sociala tryggheten har minskat. Välfärdsstaten rullas tillbaka. Marknaden tar plats på politikens och demokratins bekostnad. Vi ser det också i Sverige.

Men USA är en långt mer explosiv nation. Där har skeendet blivit tydligare. Med de liberaler som nu hoppas på att det amerikanska samhället ska kunna återgå till ”det normala” delar jag förstås en grundläggande känsla. Joe Bidens lugna röst under onsdagskvällen var imponerande. Men om liberaler menar att ”det normala” är det gamla vanliga explosiva amerikanska klassamhället som etablerat sig allt starkare sedan åttiotalet – ja, då är de blinda och ser inte att allt det elände och missnöje som Trump exploaterat då kommer att kvarstå.

Bara en vändning mot en socialt utjämnande politik kan i längden vända utvecklingen.