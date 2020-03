Göran Greider: När samhällen blir samhällen igen och slutar vara bara en marknadsplats.

Det är ett världsdrama vi bevittnar och genomlever. Det går knappast längre att överblicka, ens för all samlad expertis man kan tänka sig.

Rapporter kommer från Indien om ändlösa skaror av fattiga arbetare som lämnar städerna, där utegångsförbud råder, för att bege sig till sina hembyar – och där möts av fientlighet och rädsla för att de ska sprida smitta. På sina håll har hemvändande tydligen spärrats in i burar. I många utvecklingsländer kommer likartade scener snart att utspela sig. Miljontals människor som sökt sig in till stora megastäder i Asien, Afrika., Latinamerika och hamnat i enorma slumområden berövas nu möjligheten att arbeta. Vart ska de ta vägen? Många kommer att bryta mot karantänsreglerna för att kunna få in sin magra dagsinkomst. Många återvänder till byarna de kom från. Den stora urbaniseringsvågen vänds plötsligt i sin motsats. När det sker detonerar paniken.

Vad händer om smittan på allvar skjuter fart i flyktinglägren? Kanhända är det bara en tidsfråga. Där står tälten tätt, tätt och de sanitära förhållandena är dysfunktionella.

Den fattigare halvan av mänskligheten är sannolikt den som drabbas allra hårdast av denna pandemi, men då förmodligen mest av den ekonomiska nedgången. Många människor kommer att dö av covid19 när ingen sjukvård finns. Men mycket pekar nog på att ännu fler riskerar att gå under på grund av ren och skär fattigdom när svälten plötsligt står för dörren. På sikt lär en starkt försämrad folkhälsa skörda än fler offer.

I utvecklingsländerna är medellivslängden mycket lägre än i den rika världen, det är unga befolkningar, och kanske klarar sig därför många från detta virus som i första hand tycks drabba den äldsta delen av befolkningen.

Man skriver sina texter om coronasmittan i en tilltagande skymning.

I de rika länderna har regeringarna tagit resoluta beslut om olika stödåtgärder, särskilt i Europa men också i USA. Alla gamla nedärvda åtstramningsideal är tack och lov slängda över bord. Nu prövas regeringarnas handlingskraft. På tisdagen levererade finansminister Magdalena Andersson en prognos över den kommande ekonomiska utvecklingen. Hon gjorde det lugnt och sansat och med reservationer för att alla prognoser är osäkra – kanske intill meningslöshetens gräns.

Grundantagandet är att det finns ett ”efter” krisen som infaller kanske mot sommarens slut, då ekonomin åter kan börja skjuta fart. Men arbetslösheten växer nu dramatiskt, varslen haglar, tillväxten faller dramatiskt, underskotten ökar lika dramatiskt.

Åtgärderna som hitintills satts in med allt från företagsakut, över generösare a-kasseregler, korttidsvecka och lånemöjligheter för pressade företag är mycket bra. Finansminister Magdalena Andersson tvekar heller inte om att mer av statligt ägande kan bli nödvändigt, som så att säga betalning för att krisande storföretag får ekonomiska statsbidrag.

Men det måste komma mera. Vänsterpartiet kräver nu en stor satsning på välfärden. Just Sverige har tack vare en mycket låg statsskuld stora möjligheter att genom satsningar få samhällsekonomin att komma igång igen när den omedelbara krisen är över.

Jag tycker politikerna har skött sig bra under denna kris även om de dansar längs en avgrund: Ty om det visar sig att nedstängningen av samhälle efter samhälle fortsätter till långt in på senhösten, ja då står Sverige och världen inför en kris som inte skådats sedan trettiotalet.

Är jag för pessimistisk i denna betraktelse? Så kan det vara. Om ett år kan världen stå där med en pandemi bakom sig där det skyldiga viruset är degraderat till en årligen återkommande förkylning. Det kan visa sig att världen denna vårvinter drabbades av hysteri. Ja, det kan vara så, även i exempelvis Sverige, att långt fler människor tidigt smittades utan att ens märka det och att dödligheten i denna sjukdom aldrig var så hög som det först befarades.

En god sak som mitt i förödelsen och missmodet äger rum, är att samhällen liksom åter blir samhällen igen. I bästa fall är den tid nu förbi då enbart individen och individens val på en marknad var det viktiga. Nu träder idén om samhällsgemenskap fram. Vi har numera ett ord för det: Folkvett. Solidaritet.

Efter att denna kris passerat borde vi alla ha lärt oss en läxa: Vi bör skapa samhällen där de viktiga funktionerna, såsom sjukvård och äldreomsorg, alltid är välbemannade och har en konstant överkapacitet. Vi kan komma att inse att den starka staten och den omfattande offentliga sektorn måste finnas där, alltid, om samhället ska kunna klara av kriser.

Och så mycket vet vi: Nya virus kommer att hemsöka oss. Vår exploaterande och naturskövlande civilisation pressar ekosystem och vilda djur och de virus som levde där hoppar då lätt över till människor via tamboskapen.

Pessimism eller optimism? När samhällen blir samhällen igen, istället för marknadsplatser, kan den sammanhållning och gemenskap öka som föder optimism. Världsdramat har ingen slutakt.