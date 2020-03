Göran Greider: Nu väntar också hon på den starka staten!

Nu är det staten som måste snabba på, säger det centerpartistiska regionrådet i Dalarna, Sofia Jarl. Hon är, som alla andra, orolig över att regionen har dåliga lager av skyddsutrustning i vården. Värst är bristen i storstadsregionerna – där pandemin än så länge grasserar värre än i landsorten - men så mycket bättre är läget inte ute i landet. Redan i höstas såg vi hur illa situationen var med företaget Apotekstjänst AB:s leveranser till vården. Där blev situationen i det närmaste tragikomisk: Viktigt sjukvårdsmaterial lades i upphandlingar i händerna på det billigaste alternativet som råkade vara en något äventyrlig entreprenörsfamilj som tidigare sysslat med att sälja brasved på Östermalm och videofilmer!

Marknadiseringen av centrala sidor av välfärden blev där pinsam, och fick konsekvenser för många oroliga patienter som fick vänta på operationer. Och nu i coronatider blir frågan om vårdens möjligheter att klara en plötslig, stor tillströmning av svårt sjuka patienter än mer överhängande. Svensk sjukvård har slimmats och slimmats år efter år. Resultatet av det är att inga reserver finns att ta till. All så kallad överkapacitet har tagits bort, vare sig det gäller personal eller material. En idiotisk just-in-time-filosofi har gällt: Så litet dyrbar lagerhållning som möjligt! Det som behövs ska helst rulla på vägarna och anlända till produktionen i just det ögonblick det används och inte ligga och skräpa i stora lager och kosta pengar! Anpassa kostymen, pressa ut all luft ur verksamheten, slimma, slimma! Det är faktiskt därför som svensk sjukvård nu står där utan att ens ha några riktiga lager av vanlig skyddsutrustning.

Marknadsmodellen passar icke för att tillfredsställa grundläggande behov i samhället, såsom sjukvård. Det går inte att över en natt trolla fram tusentals intensivvårdplatser eller tonvis med skyddsutrustning för att möta en plötsligt brant stigande ”efterfrågan”. Det måste istället finnas beredskap. Luft i organisationen. Lager. Kort sagt: Långsiktig samhällsplanering.

Lägg till detta det faktum att allt helst, i enlighet med den marknadsliberala modellen, ska produceras där tillverkningskostnaden är så låg som möjligt – till exempel i Kina. Jag skulle vilja påstå att liberal ekonomisk teori sedan rätt länge ofta styr sjukvården mer än något medicinskt perspektiv.

Det kokar ner till lagen om tillgång och efterfrågan, marknadstänkandets själva kärna. ”När företagen har för stora anläggningar och för många anställda i förhållande till efterfrågan råder överskottskapacitet.” Så heter det på sajten Ekonomifakta, som drivs av Svenskt Näringsliv. Och vid överkapacitet måste varje företag snabbt se till att de där stora anläggningarna och skarorna av anställda minskas för att anpassas till efterfrågan, eller som det heter på den där sajten: ”Samhällsekonomin strävar enligt ekonomisk teori mot jämvikt. Ett tillstånd där stabilitet råder och både köparnas och säljarnas viljor kan tillfredställas då den utbjudna kvantiteten är lika stor som den efterfrågade.”

Vilken fin utopi! Ett vanligt år när inga pandemier grasserar är efterfrågan på intensivvårdsplatser eller skyddsutrustning lägre. Men i det marknadsliberala perspektivet ses lätt även sjukvården som ett företag som i effektivitetens namn bör göra sig av med all överkapacitet. Och det är där vi står nu.

Kanske kan den nu grasserande pandemin lära alla politiker en läxa: Marknadsmodellen passar icke för att tillfredsställa grundläggande behov i samhället, såsom sjukvård. Det går inte att över en natt trolla fram tusentals intensivvårdplatser eller tonvis med skyddsutrustning för att möta en plötsligt brant stigande ”efterfrågan”. Det måste istället finnas beredskap. Luft i organisationen. Lager. Kort sagt: Långsiktig samhällsplanering. En smula socialism, helt enkelt.

Det är därför som centerpartisten Sofia Jarl nu ropar på staten och till och med på inhemsk produktion av viktigt sjukvårdsmaterial. Jag vet inte om hon själv inser vidden av det hon då gör: Hon tar farväl av den ganska doktrinära marknandsliberalism som hennes parti länge nu stått för. Bra, säger jag. Välkommen till en insikt!

Marknader är alltid kortsiktiga. Och just därför inte patientsäkra. Marknader är bra för en massa saker, vi skulle inte klara oss utan marknader en enda dag. Att marknader är kortsiktiga är på sätt och vis poängen med dem: Alltid är det någon pigg företagare som kan fixa fram en godissort som är slut i butiken, eller i konkurrensen få fram ett bättre kylskåp.

Men för att klara de grundläggande mänskliga behoven i kristider och på lång sikt är marknadsprincipen direkt katastrofal.

I det hårt coronadrabbade Spanien har regeringen nu faktiskt beslutat sig för att tillfälligt förstatliga den privata sjukvården.