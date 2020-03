Göran Greider: Seger för både snön och damidrotten i Vasaloppet!

Det är inte utan att man numera tittar på Vasaloppet också för att det är fascinerande med snö: Det har inte varit mycket av det i år. Utebliven snö har närapå blivit en symbol för klimatkrisen. Så när snön började falla över Vasaloppsspåren på söndagsmorgonen så var det en befriande syn, även för dem av oss som bara satt framför TV:n och beskådade evenemanget.

Eller låg. Jag hade varit vaken halva natten på grund av hosta och kraftig förkylning (ingen feber! Ingen corona!) och haft TV:n på. Snön gjorde det förstås tungt för åkarna. Men hjärtat slog lättare: Så länge det finns snö finns det hopp. Det är känslan. Jag låg där på soffan i halvdvala. Att höra skidsport kommenteras på TV ger mig alltid en trygg känsla av att mycket i världen är sig likt: Från barndomen till nu har långa skidlopp i TV blivit något slags terapi för vilsna själar.

Jag är född 1959. Vasaloppet sändes i TV första gången 1966. Det känns som om utsändningen från detta lopp alltid hörts i mitt huvud. Ja, jag tycker om Sverige extra mycket när snö dalar ner på TV-rutan!

Halvdvala, alltså. Men jag vaknade till ordentligt när upploppet började – och man fick se norrmannen Petter Eliassen plötsligt spurta förbi sin landsman de sista metrarna. När han efteråt intervjuades lät han skrämmande pigg, som om han skulle kunna köra ett lopp till.

Halvdvala, alltså. Men jag vaknade till ordentligt när upploppet började – och man fick se norrmannen Petter Eliassen plötsligt spurta förbi sin landsman de sista metrarna. När han efteråt intervjuades lät han skrämmande pigg, som om han skulle kunna köra ett lopp till.

Sedan åter halvdvala. Tills Lina Korsgren gled in på upploppet. Hon har vunnit en gång tidigare, 2018. Och nu seglade hon så överlägset in på upploppet att hon glatt kunde vinka åt publiken och inte behövde känna sig jagad. Till slut går hon in på plats – 57! Det är den hittills bästa placeringen en kvinna fått i loppet. Ett demonlopp kallades hennes lopp. Lina Korsgren är från Falun, tävlade tidigare för Falun Borlänge skidklubb, men numera för en klubb i Åre.

På Wikipedia slår jag upp: ”Den första kvinna som deltagit i Vasaloppet var Margot Nordin som 1923 fullföljde loppet på 10:09.42. Året efter förbjöds kvinnor att delta i loppet, eftersom det ansågs vara ’för jobbigt’ för kvinnor att åka.” Tiderna förändras., till det bättre.

Tävlingens mest obetalbart underbara kommentar stod en åkare för som blev stoppad av repet och fick bryta. På frågan om vad han tyckte om det svarade han: ”Det är det bästa som hänt mig idag”. En vacker kommentar av en av de många realister som prövar på vasaloppsspåren.

I år har jag inte åkt skidor en enda gång. Men att se ett snöigt Mora piggade upp. Och det är något med all sport: När vi reagerar på det som sker i ett spår, eller på en fotbollsplan, tillåts vi bli spontana. Helt ogarderade. Vi slipper helt enkelt tänka och vara självreflekterande när vi gläds åt en fantastisk insats.

Och sedan kan man sjunka ner i dvalan igen på den soffa där man ligger och utövar om inte sport så i vart fall sport-tittande.