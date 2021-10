Göran Greider: Stålmannen får konkurrens av Plåtkvinnan! Gå och se utställningen på Meken i Smedjebacken!

Välkomna! Jag ska säga några korta ord, högst ett par timmars tal här, om Jessica Fleetwood och om det slags konst som jag tror att hon sysslar med.

Lera och textil – det är ju de material som vi i vår tiotusenåriga civilisation oftast knyter till kvinnor när det gäller konst. Och det är ju fantastiska material – lera och tyg hyser uråldriga arketypiska energier. Krukskärvor uppgrävda ur jorden är som skelettdelar av ursprungsmänniskor hittade i jorden. Tyger är lika förgängliga som våra egna kroppar.

Men säg orden lera eller textil och du tänker på väldigt få män.

Stålmannen har äntligen fått konkurrens av Plåtkvinnan! Båda har faktiskt som sin uppgift att rädda mänskligheten och världen. Den första från Lex Luthors ondskefulla påhitt och den andra, feministsmeden Jessica Fleetwood, från patriarkatets lika ondskefulla påhitt.

Uttala istället orden stål, järn, smide, plåt - och tankarna går ofelbart och spontant i det manligas riktning. Smeden som står här vid infarten till Smedjebacken är givetvis en man. Och jag antar att det helt enkelt inte fanns några kvinnliga smeder i trakten förr i tiden.

Stålmannen, Man of Steel, var en av min barndoms starkast lysande seriehjältar. Men någon Stålkvinna fanns egentligen inte, i alla fall inte i Sverige, även om det ska finnas en gammal serie från fyrtiotalet i USA.

Men numera och sen ett bra tag har Sverige en feministsmed. Jag tycker att bara det ordet är fantastiskt. Hon heter Jessica Fleetwood. Förra året fick hon Ahlbäckspriset och nu ställer hon ut här i Meken. Skam till sägandes har jag aldrig förut sett hennes verk annat än på bild. Men när jag ser till exempel foton av det gigantiska verket Ståltheten – alltså med ett å istället för ett o - som står vid havet i bruksorten Oxelösund – jag tror att det är sexton meter högt – så känns det som om en stålkvinna äntligen har äntrat denna värld.

Jag har heller inte sett Jessicas bh:ar, alltså bysthållare, gjorda i plåt annat än på bild. Men när jag sett foton av dem inser jag att feministsmeder är både något historiskt nytt och dessutom nödvändigt. Här är paradoxen: Jag tror att alla de självupplevda stålmän som begått sexuella övergrepp nog skulle ryggat tillbaka om de mött en bysthållare i plåt, trots att metall och män fått höra ihop i kulturhistorien.

Kvinnobröst, det mjukaste material vi känner till, parat med plåt. Det är också en underbar paradox.

Jessica kommer från bruksorten Oxelösund, där hon växte upp. Hennes släkt jobbade en gång på bruk i Avesta och sedan i Oxelösund. Jag vet att hon numera är verksam i konstnärskollektivet Not Quite i Dalsland, i Fengersfors. Av en outgrundlig slump kom det sig att jag var där i somras. Men bara helt kort: Ett stort övergivet pappersbruk som nu befolkas av konstnärer och hantverkare. Jag och min fru har lovat varandra att besöka platsen igen, grundligt.

Men bruksorter har på något sätt manliga förtecken. De hade det förr i tiden och de har det nog fortfarande. Själva ordet har sådana förtecken. Vilket är fruktansvärt orättvist och fel.

De som bar upp varenda rykande bruksort också förr i tiden var ju naturligtvis lika mycket kvinnorna, ibland mer, eftersom det reproduktiva arbetet - matlagning, städning, barnuppfostran - aldrig rymmer någon lagstadgad semester.

Men det har alltid funnits kvinnor även på de manliga industrigolven. Jag jobbade i ungdomen på smältverk i Katrineholm. Den som lärde mig köra travers var en kvinnlig arbetare. Hon var en av få kvinnor där. Jag vet inte, men jag tror inte hon alltid hade det så lätt i männens värld av jargong. Hon tyckte ibland att jag var en riktig fjolla när jag blev nervös av att flytta tio ton smältande järn över industrihallen. Larva dig inte, kunde hon utbrista däruppe i hytten när jag tvekade med spaken.

Men det är något med själva orden industri och kvinna som aldrig tillåtits att gå ihop i våra medvetanden. Trots att exploateringen av kvinnliga industriarbetare – liksom även barnarbetare - länge var en av de mest lönsamma sakerna för giriga kapitalägare.

Jag är själv uppvuxen i industriorten Vingåker. Där var det den nästan totalt kvinnodominerade textilindustrin som gällde. Mamma var sömmerska, liksom tusen andra kvinnor. Skräddarna var män, till exempel min farfar och farbror. Min mamma började jobba som trettonåring. Men det var en låglönebransch av guds nåde, mycket beroende på att just kvinnor alltid får sämre betalt.

Jessica Fleetwood är feministsmed. Det skulle också behövas till exempel feministskräddare.

Det ska bli oerhört spännande att gå omkring här i meken idag och se dessa kvinnor som träder fram ur själva plåten. Det handlar om kvinnor i verkstadsindustrin under och efter andra världskriget. När männen skickades till fronten behövdes det arbetskraft till industrierna. Gestalterna och ansiktena som syns på plåtbilderna är brittiska och amerikanska kvinnliga industriarbetare under kriget. Många kvinnor fick en ny frihet. Faktum är att självaste Marilyn Monroe under krigsåren arbetade på en flygplansfabrik, innan hon blev filmstjärna och sexuell ikon! Det finns bilder på henne där en brunett (innan hon blev blondin) står och monterar drönare i den där fabriken!

Jag har sett några av Jessica Fleetwoods verk tidigare på bild. Men här, i en gammal verkstadslokal, kommer de ju verkligen till sin rätt. Belysningen lyfter fram skiftningar i dessa kvinnogestalter.

Stålmannen har äntligen fått konkurrens av Plåtkvinnan! Båda har faktiskt som sin uppgift att rädda mänskligheten och världen. Den första från Lex Luthors ondskefulla påhitt och den andra, Jessica Fleetwood, från patriarkatets lika ondskefulla påhitt.

Härmed inviger jag utställningen!