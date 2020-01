Göran Greider: Tillför mer pengar!

Överallt befinner sig sjukvården och välfärden i allmänhet under ökad press. Vi får i vart fall hålla tummarna för att Coronaviruset hejdas någorlunda i sin linda – skulle den farsoten rulla in över landet blir det problem. Hur som helst lär de nya pengar som i olika former nu anländer till den svenska välfärden definitivt inte räcka framöver och på längre sikt behövs enorma investeringar i välfärden.

Behoven växer ständigt. Ingen ände finns på det. Och Sveriges befolkning har dessutom vuxit rättså snabbt. Sjukvård kan inte rationaliseras på samma sätt som varuproduktion. En TV-apparat tillverkas idag säkert tjugo gånger så snabbt som för trettio år sedan. Men en läkare kan inte tala med en patient dubbelt så fort för att effektivisera vården.

Men mer pengar? Är det alltid lösningen? Från i synnerhet borgerligt håll brukar det där ropet om mer pengar, mer resurser till sjukvård eller omsorg allt som oftast avfärdas som den enkla lösningens väg. I mångas öron låter det ansvarsfullt: Vi måste istället bli effektivare och hushålla med resurserna vi har. Ibland verkar det som om borgerliga politiker är förprogrammerade att svara på det sättet. Ja, den tanken gick förra året så långt att Dalasamverkan i sin budget skrev in en besparingspost som fick namnet Allmänt gnet. Det skulle spara, vad var det? Sju miljoner?

Kan allmänt gnet fixa till sjukvården? Givetvis inte. Att överhuvudtaget tillgripa en sådan formulering tyder på klena insikter i vad det är som driver kostnader i sjukvården. I grunden är det verkligen så att det är just pengar som behövs för att inte minst sjukvården ska kunna uppfylla sina åtaganden och ge patientsäker och lika vård år dem som behöver det. Bättre löner, ökad bemanning, forskning, apparatur – allt kräver faktiskt pengar.

Det där ordet ”patientsäkert” hörs allt oftare. Det kan vara en sjuksköterska på akuten i Falun som oroar sig för patientsäkerheten. Eller alla vittnesmålen på Sjukvårdsuppropets hemsida om krisen i borgerligt styrda Stockholmsregionen.

När Ulf Berg och Dalasamverkan bråkar med oppositionen i regionen ekar hela tiden den där frågan om mer pengar kan eller kan inte lösa problemen. Socialdemokraterna Elin Norén och Sebastian Karlberg har gått ut hårt i en skarp debattartikel och anklagat regionledningen för ”siffertrixande”. De är i första hand inte upprörda över att hårda prioriteringar ibland måste göras, utan för att de besparingar som görs beskrivs som att de inte alls kommer att påverka vårdens kvalité: ”De har mage att påstå att det (nedskärningarna) inte kommer att påverka verksamheten.”

Jag kan bara instämma i kritiken: Det retar nog de flesta att nedskärningar beskrivs som att de inte är några problem. Men till slut kommer det att visa sig: När det dras in på ambulanser kommer det att kännas av, allra först längst ut i länet. Och när det dras ner på kirurgen i Falun kommer även det förr eller senare att märkas i form av längre väntetider – och en mer utsliten personal.

Men det är nästan alltid periferin i ett län som får känna av besparingar starkast och snabbast.

De två oppositionsråden Norén och Karlberg har också en tung poäng i konstaterandet att det finns ett antal tillgängliga hundra miljoner (från statsbidrag och kostnadsutjämning) som inte används trots att det nu skulle behövas. De anser sig alltså inte bara kunna säga att det behövs mer pengar – utan tycker sig också kunna peka på att det finns pengar.

Svaret från den blågröna majoriteten är så att säga förprogrammerat, ja rituellt: De blågröna säger att socialdemokraterna bara drar sin gamla vanliga visa – tillför mer pengar.

Problemet är att det verkligen är sant: Mer pengar måste tillföras. Sker inte det kommer det att märkas i vårdens kvalité.

Eländet är naturligtvis att på längre sikt måste de resurser som krävs för en åtminstone bibehållen nivå på sjukvården skjutas till från statsmakterna. Det är i princip vad SKR, Sveriges kommuner och regioner länge sagt. Och det är nog vad de flesta sansade människor också fattar.

Mer pengar, tack.