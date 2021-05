Göran Greider: Va i helvete har dom för sig i kd efter klockan tre?

Jag har dragit mig för att skriva om kaoset i kristdemokraterna i Falun. Av det enkla skälet att det till en början inte var helt lätt att förstå varför Katarina Gustavsson hamnade i onåd och blev utesluten. Va i helvete har dom för sig i kd efter klockan tre? Det var väl den Hasse & Tageinspirerade tanke som först flög genom mitt huvud.

Nu har bilden ändå klarnat: Det är helt enkelt så, vilket man kunde ana, att hon hör till de politiker som samlat på sig på tok för mycket uppdrag och tydligen blivit rätt självsvåldslig i bemötandet av andra medlemmar.

Men det handlar ju, skulle jag tro, inte om någon demonisk elakhet och utstuderad maktarrogans från hennes sida. Hon har säkerligen blivit invand i ett beteende – livligt beskrivet av en tidigare medlem – där hennes eget kök blev hennes möteslokal.

Hur allvarligt är detta? Det rör sig om ytterst små personkretsar i ett litet parti av den sort som lider en väldig brist på den friska luft som kommer av att många är aktiva. Så ser det ut i flera partier än (kd). Katarina Gustavsson har genom många år varit en beundrandsvärd och närapå hyperaktiv lokalpolitiker, flitig med debattpennan – men samtidigt har jag upplevt henne som utan någon riktigt sammanhängande politisk linje.

Hon är för allt som är bra och mot allt som är dåligt. Sänk skatter – och satsa på välfärd, det är väl det motsatsernas grundbudskap hon fört ut med stort självförtroende. Det är väl i och för sig i linje med hela partiet: Värna om de svaga, men ta bort den skattesolidaritet som värnandet måste vila på.

De flesta partier krisar på grund av vikande medlemssiffror. Det gäller särskilt småpartier. I de större partierna finns ännu kvar en kritisk massa av aktiva, vilket jag kunde bevittna så sent som häromdagen under ett möte med arbetarekommunen i Borlänge. Just (kd) saknar verkligen en tydlig väljarbas. Partiet sprang fram ur den karismatiska väckelserörelsen, folklig men reaktionär, men idag är väljarbasen diffust allmänborgerlig, dock med drag av exempelvis en reaktionär syn på exempelvis aborter och ett okristet närmande till SD.

Jag är ändå snäll, och tycker mig se att Katarina Gustavssons öde mer är ett symtom på hur det kan se ut i en allt snävare partipolitik idag. Hon har kämpat väl, om än för ett parti som jag inte alls är förtjust i.