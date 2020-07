Grangärde Fiske ser framåt igen - efter vårens tragiska olycka

Under våren drabbades Grangärde Fiske av en tragisk olycka,. Föreningens eldsjäl Anders Höök omkom tillsammans med en kollega i samband med att de jobbade vid en av föreningens sjöar.

– Det var naturligtvis en stor chock och nu har vi i stort sett fått ägna oss att försöka samla in all information som han hade, men klart direkt var att vi skulle fortsätta, säger Torsten Johansson, ledamot i styrelsen.