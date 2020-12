Grängesvallen kan vara isbelagd nästa vecka

– Det senaste jag hört är att reparationerna i kyltornet är klara. Sen skulle rör svetsas ihop och så ska man testa och provtrycka i två dagar. I bästa fall kan man dra igång anläggningen på fredag, säger Jan Forsberg, driftchef vid LKFAB.

Om allt funkar som det ska kan Grängesvallen vara isbelagd några dagar in i nästa vecka. Hur snabbt det går att få till åkbar is efter alla problem under hösten med diverse läckor beror till en del på temperaturen.

Väderlekstjänsten SMHI uppger på måndagen att det från fredag kommer att vara max ett par plusgrader dagtid och omkring nollan nattetid.