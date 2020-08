Granny Goes Street ställs in: ”Vi hoppades in i det längsta”

– Vi hoppades in i det längsta att vi skulle kunna köra i ett mindre format, men eftersom vi fortfarande får samla max 50 personer måste vi ställa in, säger Per Staffas, evemangssamordnare hos Falu kommun i ett pressmeddelande.

Granny Goes Street skulle i år har hållits för 13:e gången. Arrangemanget har under åren lockat besökare från stora delar av Dalarna.

Per Staffas kan inte mer än att sikta på 2021 och hoppas att bokningarna till höstens evenemang, som skulle ha hållits den 5 september, kan vara med då i stället.