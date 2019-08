Grönsaksbonden som ville ut: ”En häftig roll att ansvara för jorden”

Grönsakslanden kring Kvarnfors gård är en näringsrik fröjd för ögat, fulla med frodiga former. Här samsas blomkål, broccoli, bondbönor med den högresta och tåliga purpurkålen.

På andra sidan ett stängsel funderar ett gäng kor på om det snart är dags för en vända till mjölkningsroboten. Och bortanför dem flyter Dalälven bred.

– När jag gick på lantbruksskola sa jag till sambon ”drömmen vore att hitta ett ställe där det redan finns djur. Och så gjorde vi det” säger Finley Blackburn som är inne på andra året som småskalig grönsaksbonde. Sedan i mars 2018 arrenderar hon en hektar mark av Anki och Ingemar Arvidsson som driver gården intill med 140 mjölkkor.

– Det är roligt att bo nära andra bönder. Igår vid 22-tiden var jag ute i mörkret för spruta nyttobakterier på kålen. Då var grannarna ute och skördade gräs, säger Finley Blackburn. Egna djur kan hon inte ha, de kräver passning och hon vill kunna resa hem och hälsa på.

Finley kom till Sverige 2010 som utbytesstudent i Uppsala, och träffade Martin från Vika utanför Falun. Under ett år återvände hon till USA för att plugga klart, och sedan bodde paret ett år i Tyskland där hon arbetade som fysiker och forskade kring solenergi.

– Men jag upptäckte att jag inte stod ut med att sitta på kontor, berättar Finley.

På fritiden hade hon arbetat som volontär på ett jordbruk, och mormor och morfar har gård hemma i Oregon, så hon bytte till en karriär som garanterade frisk luft och kroppsarbete.

– Jag insåg att det var rätt för mig, säger hon och skojar om den oemotståndliga kombinationen av långa arbetsdagar och lite betalt. Som grönsaksodlare känner hon sig fri, trots ständig passning på grödorna.

– Det är en häftig roll, att ansvara för jorden. Det är fascinerande och motiverande. Ungefär som när man blir förälder och får ta hand om ett barn.

Hon visar runt på sin hektar. Här växer gröna bönor, gula och röda betor, kålrabbi och olika löksorter. Finley rycker en fibbla i förbifarten och kniper några missade toppar i kallväxthuset där tomaterna mognar. Borta på den lilla experimentodlingen finns sockermajs och melon. Än vet hon inte om de hinner mogna.

När hon och Martin flyttade tillbaka till Sverige gick hon Biologiska yrkeshögskolan i Skara, en trakt där hon hade svårt att hitta, van som hon var att orientera efter de höga bergen i hemstaten Oregon.

– Jag trodde inte att något kunde vara så platt, säger hon och skrattar.

Här vid Dalälven finns ju inga toppar på 2-3000 meter, men hon har en fast punkt i bergen som blånar vid horisonten.

Pralin kommer på besök under årets stressigaste period. Alla granngårdens traktorer är ute för att få in gräset innan mörka moln sveper in. Finley spolar jord från gulbetor och polkabetor. Nu gäller det att skörden hamnar hos kunder.

Finley Blackburn satsar på andelsjordbruk, något som är vanligare hemma i Oregon och längre söderöver i Sverige. Det innebär att folk prenumererar på skörden under en hel säsong mot en fast avgift. Just nu har ett 45-tal tecknat avtal, men Finley skulle helst vilja ha tre gånger så många.

– Det ger en trygg inkomst. Vi säljer ju till butiker, men det är oförutsägbart. Plötsligt kör de kampanj på någon annan vara och vill inte ha våra morötter, säger Finley som också tror att det är bra att det finns en djupare koppling mellan matproducenterna och konsumenterna.

Själv har hon lärt sig svenska mattraditioner, och vet numera varför folk blir som galna efter krondill i slutet av augusti, och att rödkål av någon anledning äts mest till jul.

För första gången kommer både hon och mjölkbönderna Arvidsson på Kvarnfors gård att vara med under södra Dalarnas skördefest. Aktiviteter som grillning utlovas. I juli öppnade de också en gårdsbutik tillsammans. Här finns förstås grönsaker, men även kött från kvigor och stutar, närslaktade och hängmörade på ett lokalt slakteri i Stora Skedvi som bara ligger några kilometer bort, plus bland annat ägg och hårt bröd från Skedvi och mejeriprodukter Grådö ditt gården levererar mjölken.

– Det roliga med en butik som faktiskt ligger på en gård är att det inte bjuds någon pyntad version. Besökarna hamnar mitt i verksamheten, säger Finley Blackburn.

FAKTA Blomkål och broccoli favoriter

Finley Blackburn är 29 år och driver Lisselstugans grönsaker i Österbyn, Gustafs.

Aktuell: En av 40-talet matproducenter som håller öppet under skördefesten i södra Dalarna den 6-9 september.

Familj: Maken Martin Noring jobbar 80 procent som systemutvecklare och programmerare, och resten som gratis dräng. Sonen Frejvid är 3 år.

Favoritgrönsak: Blomkål och broccoli, nyttigt och alltid gott.