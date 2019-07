Grundvattennivån sjunker i Dalarna

Det är normalt att grundvattennivåerna sjunker i hela landet i juli men på vissa håll har nivåerna i de små magasinen sjunkit snabbare än normalt. Nivåerna i de större magasinen har i allmänhet sjunkit något på de flesta håll i landet.

I södra och västra Svealand ligger nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under vad som är normalt för årstiden. I norra Svealand är nivåer nära det normala.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i hela landet. I delar av östra Svealand är nivåerna mycket under de normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation i de delar av landet där det nu är lägre nivåer än det brukar vara så här års skulle det krävas avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden (månaderna). Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna normalt sett fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Enligt SMHI väntas nästa regn (5 mm) falla över Dalarna under tisdagen (30 juli).

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rekommenderar att kommunerna i Dalarna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukning