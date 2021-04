Gustaf och Viktor Norén släpper ny musik: "Om livslångt sökande"

Albumet ”Hymns To The Rising Sun” som släpptes i höstas, innehöll bland annat hitsen ”Rise Again” och ”Walk With You”. Nu har de tillbringat mer tid i studion. Ett första smakprov är låten ”Amerika” som släpps fredagen den 9 april.

– Amerika är en berättelse om ett livslångt sökande, en rastlöshet över vad som väntar i nästa rum men också en tilltagande insikt om att det rummet kanske är en illusion, skriver Viktor och Gustaf Norén i ett pressmeddelande.

Med ”Amerika” fortsätter bröderna samarbetet med låtskrivaren och producenten Björn Olsson.

"Amerika" släpps på RMV Grammofon. Lyssna här på Spotify.