Prova-på-orgel i Gustafs – ”Alla ska få ta del av instrumentens drottning”

Säterbygdens församling satsar på musik under den kommande helgen.

På lördag 2 februari klockan 11 blir det orgelvisning och minikonsert.

Organisten Daniel Larsson visar i en minikonsert orgelns olika möjligheter. Därefter spelar Gustaf Engberg som är orgelelev för publiken.

– Sedan får alla prova, berättar Daniel Larsson.

Orgeln har blivit något onåbart, men vi jobbar aktivt för att alla ska få ta del av den.

Men publiken får inte bara möjlighet att provspela – de får också prova på hur det är att bygga en.

– Kira Lankinen, musikkonsulent i Västerås stift, kommer med en orgelbyggsats som alla får hjälpa till att bygga ihop.

Nästa programpunkt på lördag blir en konsert man kallar Music with and by friends klockan 18 med orgel och cello av gäster från Gotland.

Då spelar och berättar Claes Holmgren, domkyrkoorganist i Visby och Anton Linnerhed, organist på Norra Gotlands pastorat.

Efter konserten bjuds på orgelsupé i församlingsgården.

På söndag den 3 februari hålls musikhögmässa med gästerna från Visby samt Gustafs vokalensemble. Efteråt bjuds på tårta och kyrkkaffe i församlingsgården.

Medverkar gör Birgitta Lagerqvist, präst, Daniel Larsson, dirigent, Gustafs vokalensemble, Anton Linnerhed, cello, och Claes Holmgren, organist.