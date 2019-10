Gustafs storband hyllade Frank Sinatra

Det förtjänar att uppmärksammas att det var många yngre i publiken och de var inte bara där för att de måste utan de uppskattade det som hördes från scenen där bandet och sångaren Åke Larsson framförde låtar med anknytning till Frank Sinatra.

Jazzklubbens Lasse Jonsson introducerade bandet och tillsammans fick man fram att det var sex år sedan senast Gustafs storband gästade jazzklubben.

Gustafs storband inledde konserten instrumentalt med ”New York, New York”, en av Frank Sintras riktigt stora hits. ”You make me feel so young”, blev låt nummer två och då med Åke Larsson vid sångmikrofonen. ”Come fly with me”, var låt nummer tre och så fortsatte kvällen med kända låtar med Sinatraanknytning, även om anknytningen ibland kunde vara lite långsökt som att Harry Arnold skjutsat Sinatra till ett hotell 1953.

Hur som helst var det roliga anknytning som Åke Larsson presenterade och då kan man gärna förlåta om det var lite vaga anknytningar ibland.

Gustafs storband är ett fullmatat storband och mer än så. Sex trumpetare ingår i bandet och vidare är det fem saxar, fyra tromboner, trummor, bas, gitarr och piano. De tre senare instrumenten är elektrifierade, det skulle de inte ha varit på Sinatras och storbandens storhetstid, men även storband måste få moderniseras och även om soundet blir lite annorlunda så gör det absolut ingenting.

Hur många känner till att Sinatravännen Sammy Davis Jr också skrev låtar?

Det gjorde han upplyste Åke Larsson och så kom Birth of the Blues”.

”Gräsänkling blues”, är en låt skriven av Povel Ramel som nu framfördes instrumentalt efter en av dessa något långsökta, men förlåtna förklaringar till Sinatraanknytning.

Gustafs storband visade sig vara ett väl sammansatt, väl repeterat band, välljudande band med ett par goda solister. Kapellmästaren Bo Alvemark som själv spelar trombon och levererade ett par solon har all anledning att vara nöjd. Bland sextetten trumpetare finns Stina Pettersson som kom med några annorlunda och fina saker. Det finns fler solister, ingen nämnd, ingen glömd.

”Paper moon”, ”Love is here to stay”, ”Strangers in the night”, Sintralåtarna bara radades upp och Åke Larsson sjöng på engelska utom på en låt ”Summer wind”, där Östen Warnerbring skrivit svensk text ”Sommarvind”.

”That`s Life” blev en av kvällens bästa nummer. Där var bandet och Åke Larsson i högform och visade stor känsla för låten. Till sist kom kvällens sista låt ”I got you under my skin”, fast sista låt var det nu inte. Det ska vara extranummer och det blev till och med två från Gustafs storband som sponsrade Borlänge jazzklubb genom att inte att inte ta ut något gage.

Lennart Götesson

Recensionsfakta:

Gustafs Storband,

Jazzklubben, Liljan i Borlänge.