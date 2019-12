Gylle skola arrangerar egen Musikhjälp

Musikhjälpen gör sitt elfte år på radion och i TV-rutan. Idén är att tre programledare blir inlåsta i en glasbur i sex dygn för att samla in pengar till olika ändamål. I år är temat "Sex är inte ett vapen" och programledarna är Miriam Bryant, Farah Abadi och Daniel Hallberg. Förra året lyckades man samla in över 50 miljoner kronor från svenska folket och man hoppas på minst lika mycket i år.

Men det är inte bara i Västerås det finns en Musikhjälpen-bur i år. Elever i årskurs 7 - 9 på Gylle skola i Borlänge kommer ha en egen "bur" i skolans caféteria. Tanken är att elever, lärare och annan personal får swisha valfritt belopp och önska en låt som spelas upp i rasthallen, där eleverna umgås på rasterna.

– Vi har pratat om att göra någonting med Musikhjälpen i många år, men det har aldrig blivit av, säger Maria Eriksson som är socialpedagog på högstadiet.

Tanken är att vi börjar lite smått i år och sen gör det till en tradition

Men nu händer det. Det är främst hon och Michelle Meyer som är lärare i franska och tyska på högstadiet som drivit idén framåt.

– Tanken är att vi börjar lite smått i år och sen gör det till en tradition. Tanken är att involvera eleverna mer och mer för varje år, säger Michelle Meyer.

Maria Eriksson och Michelle Meyer menar att många av eleverna inte visste vad Musikhjälpen var för någonting innan lärarna gjorde en introduktion av programmet. De hoppas att fler elever kommer att börja titta på programmet och engagera sig mer i samhällsfrågor.

Skolan har dessutom bjudit in 17-åriga rapartisten Halla Alrefay från Falun, som kommer uppträda för eleverna på torsdag. Artisten kom till Sverige när hon var 12 år från Syrien.

– Det som känns roligt och spännande med Halla är att hon har ett annorlunda budskap i sin musik jämfört med andra rappare, säger Maria Eriksson.

– Vi har många elever som är nyanlända och vi tänker att hennes bakgrund och att hon är tjej kan motivera fler elever på vår skola att engagera sig i Musikhjälpen, säger Michelle Meyer.

Förutom att få in pengar via låtönskningar kommer delar utav caféterians vinst gå till Musikhjälpen. Dessutom kommer skolan anordna en loppmarknad och sälja fika som eleverna har bakat i samband med Luciafirandet under torsdagskvällen. Därifrån kommer pengarna gå oavkortat till Musikhjälpen.

Jag visste inte vad Musikhjälpen var för något innan lärarna pratade med oss om det igår

I skolans caféteria var det mycket rörelse och musik spelades konstant efter önskningar. På Tv:n stod Musikhjälpen från Västerås på. Eleverna i högstadiet tycker att Musikhjälpsidén är positiv för stämningen på rasterna.

– Det känns roligt. Det är alltid kul med musik och det gör att man blir glad, säger Linnea Söderström, som går i årskurs 9.

- Jag visste inte vad Musikhjälpen var för något innan lärarna pratade med oss om det igår. Men det känns bra, säger Allan Serhanoglu som går i samma årskurs som Linnea.

Varken Linnea Söderström eller Allan Serhanoglu hade hunnit skänka en slant eller önskat en låt, men det hade Anton Stenberg, som går i årskurs 8.

– Jag skänkte 20 kr och valde Sveriges nationalsång, säger han och skrattade med sina klasskamrater.