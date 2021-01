Gymmet med 1 000 medlemmar är först in i nya multiarenan: "Intresset bara exploderade"

Han är sjukgymnast i botten och bildade Koppjärk hälsocenter 2002 som en ren rehabenhet. Företaget hade avtal med landstinget och kommunen, och rehabgymet låg då i vårdcentralens lokaler.

– Med tiden ville vi jobba mer förebyggande och samtidigt få ner köerna. Då började vi sälja träningskort för de som ville träna mer än vad landstinget kunde stå för.

Träningskorten gick åt, det blev trångbott på vårdcentralen och flytten gick till en lokal på Wasagatan.

Så för tio år sen var det dags för nästa kliv och nya lokaler öppnades ovanpå Rättvik bowling och krog intill parken.

– I den vevan blev det en röd majoritet inom landstinget och avtalen med privata aktörer ströps. Då valde vi att inte heller förlänga avtalen med kommunen, berättar Gusse.

Sedan dess står de på helt egna ben och verksamheten har bara klättrat uppåt. Idag har de drygt 1 000 medlemmar - en ovanligt stor skara med tanke på att det finns fler gym och träningslokaler på orten med drygt 11 000 invånare.

– Ja, tiden människor lägger ner på träning har bara ökat under de år vi hållit på. Och så för några år sen - intresset bara exploderade!

Och så sent som för tio dagar sen fick de äntligen flytta in i den nya multiarenan - först in i träningseldoradot alltså.

Gusse och hans mångåriga kompanjoner Marie Suther och Sara Bengtsson kan välkomna sina medlemmar till rymliga lokaler på totalt 1 300 kvadratmeter med högt i tak. Designen är lite "ruff" där rörsystem och bjälkar förblir synliga.

Den stora gymlokalen med runt 50 träningsmaskiner i centrum, omgärdas av två rejäla rum för dans, yoga och gruppträning. En trappa upp står 20 spinningscyklar i givakt i ett eget rum, och längs balkongen en rad behandlingsrum och kontor.

Och utöver tillfredsställelsen att företaget gått bra, tycks han vara en jordnära träningsfantast där uttrycket "hälsa i balans" faktiskt känns genuint.

– Det ska vara familjärt här. Folk ska må bra. Vi ser människan, inte vad man har på sig eller hur mycket man väger. Träning är jättebra, men det får heller inte tippa över och bli en flykt från andra problem, säger han.

Även omklädningsrummen har fått särskild omsorg där skåpen kan vara hämtade ur en designkatalog, och i mitten av rummet en stor sittmöbel värdig en hotellobby.

– Vi ville satsa på justa omklädningsrum, och det är det här jag menar med familjärt, förklarar Gusse. Det ska kännas ombonat.

Målet var att öppna dörren till det nya gymmet den 30 december - och det höll.

– Själva flytten från gamla lokalen var intensiv, men gick bra! Nu återstår en hel del pyssel med detaljer och annat, men det går snabbt och smidigt.

I fredags kom regeringen med de nya reglerna om att varje person ska ha tillgång till 10 kvadratmeter i bland annat gallerior och gym.

Tidigt på lördagsmorgonen stegade därför Gusse upp lokalerna och har nu satt upp tydliga instruktioner i varje rum om maxgränsen för antal personer.

– Jag har gjort väldigt "lokala" restriktioner i dubbel bemärkelse kan man säga. Faktum är att med de nya reglerna så skulle jag kunna ta in det dubbla mot vad vi hittills haft. Men det gör vi ju inte bara för att vi kan.

Han ser bara fördelar med att få vara i den nya arenan. Han, liksom många andra, hoppas på att den ska bli Rättviks nya "fritidsgård" för alla åldrar.

– Jag önskar att arenan och området blir ett tillhåll för ungdomarna. Här kan föreningslivet flöda, inte minst med närheten till IK Jarl. Och min dröm är att vi ska träffas här unga som gamla, över generationsgränser - som det var i parken när jag växte upp.

– Som bandypappa vet jag att idrottsföräldrar stressade - nu kan de ta en fika eller träna en stund själva samtidigt som ungarna är på sina pass.

Han ser också redan utvecklingsmöjligheter.

– På grund av coronan har vi haft många utepass sedan i våras, och nu ser vi fördelar med det. Så varför inte ett permanent enkelt utegym här utanför. Vi funderar på det och diskuterar med berörda parter så får vi se. Seniordamerna, som numera alltid tränar utomhus, skulle nog gilla det!