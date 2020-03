Hade uttalat mål om slutspel – nu spricker LIF-laget: "Högst förvånande om han får vara kvar"

Kontrakten som går ut

Målvakter:

Axel Brage, 31:

Kommentar: Ansågs nog vara andremålvakt av många inför säsongen, men när Janne Juvonen blandat och gett har Axel Brage tagit chansen. I slutet av säsongen har han spelat klart mer än finländaren. Juvonen har kontrakt med LIF även kommande säsong vilket kanske avgör Axel Brages framtid och om han blir kvar i klubben. LIF skulle behöva se över målvaktsfrågan.

Backar:

Filip Johansson, 19:

Kommentar: Supertalangen från Fagersta fick chansen i A-laget redan för tre säsonger sedan. Förutspåddes en spikrak väg mot NHL, men efter att ha draftats av Minnesota Wild har Johansson haft några rejäla hack i skivan. Filip Johansson har inte tagit de steg många trott. Måste hitta en ny väg och ryktas redan vara klar för Frölunda.

Philip Samuelsson, 28:

Kommentar: När Leksands IF:s försvar drabbats av många skador och börjat svajat rejält värvades Samuelsson in. Inledde stabilt och efter att pappa Ulf fick tränarrollen ökade speltiden markant. Känns väldigt tveksamt om LIF-ledningen satsar på Samuelsson framgent.

Forwards:

Spencer Abbott, 31:

Kommentar: Skulle vara en ledande spelare i Leksands IF, men fick en jobbig start precis som övriga laget. Abbott såg tung ut och hade svårt att få ut något av sitt spel. Han fick hård kritik under stora delar av säsongen, men efter tränarbytet lyfte sig Spencer. Kanadensaren visade då vilken klasspelare han kan vara. LIF uppger att man överväger en förlängning.

Matt Carey, 28:

Kommentar: Värvades till Leksand precis innan fönstret stängde. Kom aldrig riktigt in i säsongen och var småskadad i omgångar. Dock hade laget en fin svit och var obesegrat med Carey på isen. Tveksamt dock om det räcker för en fortsättning i Leksands IF.

Marek Hrivik, 28:

Kommentar: En av få spelare som faktiskt blev ett utropstecken. Hade visserligen problem i produktionen under delar av säsongen, men var totalt sett en av lagets absolut bästa spelare. Hrivik lär vara intressant för i princip samtliga SHL-lag och känns högst tveksamt och Leksands IF lyckas behålla honom.

Thomas Valkvae Olsen, 26:

Kommentar: Norrmannen svarade för 36 poäng (18 mål och 18 assist) i Hockeyallsvenskan i fjol, men har haft en jobbig övergång till SHL. Har lidit av tempot och inte kommit till sin rätt. Det skulle vara högst förvånande om han får vara kvar i Leksands IF kommande säsong.

Nils Åman, 19:

Kommentar: Har haft en fantastisk säsong med J20 och även visat att han kan luckra upp SHL-försvar. Bör förses med ett A-lagskontrakt illa kvickt.

Emil Heineman, 18:

Kommentar: Wow! En kille som borde fått chansen långt mycket tidigare och var som ett nyförvärv när han väl fick spela. Har begåvats med flera spetsegenskaper och kommer att bli en väldigt bra hockeyspelare vilket han redan visat. GE POJKEN ETT KONTRAKT, NU!

Spelarna som har kontrakt

Målvakter:

Janne Juvonen, 25 (20/21):

Kommentar: Jobbig, jobbig säsong. Hade en jätteserie matcher i januari, men därefter svajigt igen. Om möjligt, det här kontraktet borde ses över och om det verkligen är en målvakt att satsa på?

Backar:

Jonas Ahnelöv, 31 (20/21):

Kommentar: Lagets överlägset bästa back under säsongen. Tyvärr haft problem med skador, men kommer Ahnelöv tillbaka efter hjärnskakningen blir han en viktig tillgång kommande säsong.

Johan Fransson, 35 (22/23):

Kommentar: Skulle vara lagets ledande back offensivt och sitter på ett långt och dyrt kontrakt. Har långt ifrån levt upp till förväntningarna. Spelade upp sig i slutet av säsongen, men har fortfarande en hel del kvar att bevisa.

Daniel Gunnarsson, 27 (21/22):

Kommentar: Inledde starkt, men åkte på en tuff handskada. Var ojämn under delar av säsongen, men avslutade extremt starkt och gjorde en hel del mål. Kontraktet förlängdes också sent, men var en viktig påskrift för Leksands IF.

Mattias Göransson, 25 (20/21):

Kommentar: Var en tilltänkt värvning för Hockeyallsvenskan, men har visat sig hålla för ett tredje backpar. Det finns en uppsida på Göransson – men ingen som lyfter LIF i SHL.

Lucas Nordsäter, 21 (21/22):

Kommentar: Ung och vältränad back som tagit steg i sin utveckling och kan växa ut till en SHL-back. Har dock varvat bra och dåliga insatser och kan emellanåt vara en säkerhetsrisk. Måste lära sig att avväga bättre i spelet.

Forwards:

Fredrik Forsberg, 23 (20/21):

Kommentar: Ytterligare en Hockeyallsvensk värvning, men som halkade in i SHL efter att LIF överraskande tog sig hela vägen. Forsberg har dock förstått vilken spelare han är och tagit rollen till ett hundra procent. Forsberg har överraskat och har med sin lojala inställning varit ett fynd i den rollen han har.

Andrée Hult, 32 (20/21):

Kommentar: Värvades för Hockeyallsvenskan även han och övertygade på försäsongen. Därefter har det inte varit många rätt. Han har fått alldeles för mycket istid utefter prestation och kontraktet bör avslutas.

Marcus Karlberg, 20 (20/21):

Kommentar: Var den givna junioren att satsa på i Leksands IF. Karlberg draftades av Columbus 2018, men under den här säsongen har han sprungits om av andra juniorer. Bör, för sin egen utvecklings skull, ta en diskussion om sin framtid i LIF.

Martin Karlsson, 29 (22/23):

Kommentar: Lägger alltid ner ett gediget arbete och man vet vad man får. Fick en lång förlängning (För lång?) på tre nya säsonger under året.

Jon Knuts, 29 (22/23):

Kommentar: Se ovan.

Oskar Lang, 23 (22/23):

Kommentar: En av få spelare i Leksands IF som utvecklades och tog steg under säsongen. Skapade mycket helt på egen hand och kommer att bidra med massor över hela banan även under kommande säsonger.

Daniel Olsson Trkulja, 29 (20/21):

Kommentar: Har tagit sin roll på ett bra sätt och hade kunnat producera fler mål sett till lägen.

Mattias Ritola, 33 (20/21):

Kommentar: Kom tillbaka efter en helt spolierad säsong. Hade en jobbig inledning, men kom sedan in i det och var en ledande spelare även om poängen inte alltid ramlade ner. Har inte blivit snabbare och spelar i bland lite för mycket i sidled, men blir fortsatt viktig för Leksand kommande säsongen.

Sebastian Wännström, 29 (20/21):

Kommentar: Beskrevs som "en firecracker" när han värvades – men den här säsongen har Wännström haft blött krut bortsett från första omgångarna då han exploderade med fem mål på sex matcher. Resten av säsongen är Wännström en stor besvikelse.

Patrik Zackrisson, 32 (22/23):

Kommentar: En spelare som skulle vara ledande och fick ett rejält långt kontrakt över fyra säsongen. Har alltid jobbat hårt, men har fått ut väldigt lite poängmässigt. Höjde sig dock i slutet av säsongen, men om inte Zackrisson höjer sig kommande säsongen kan kontraktslängden bli en rejäl pina för LIF-fansen.

Spelare som lämnar:

Mattias Karlsson, 34:

Kommentar: En pappa att luta sig emot och en fantastisk person och ledare. Men, Karlsson har hunnit bli 34. Han inledde säsongen långtidsskadad, men kom tillbaka. Nu står det klart att "Kolans" kontrakt inte förlängs.

Linus Persson, 34:

Kommentar: Hade lång SHL-erfarenhet när han återvände till LIF inför säsongen 18/19. Gedigen center, men har inte kommit upp i den nivå som krävts. Åkte dessutom på en tuff knäskada efter nyår och tvingades kasta in handduken resten av säsongen. Nu meddelas att han lämnar klubben. Är karriären över?