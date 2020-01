Häftig tidsresa genom Avesta

Avesta stad fyllde 100 år 2019. I slutet av 1960-talet slogs Grytnäs, Folkärna och By landskommuner samman med Avesta till en storkommun. Tillsammans bildar dessa områden sedan lång tid det som är känt som området Folkare i sydöstra Dalarna. Till Avestas hundraårsjubileum och som ett led i firandet har Avesta kommun givit ut en mycket omfattande beskrivning av trakten, dess folk, historia och kultur, dess näringar, samhällsliv, och utveckling: Folkareboken.

Traditionella socken- eller ortsbeskrivningar brukar väl mest handla om bygdegårdar, äldre och nyare bebyggelse, lite om bemärkta historiska årtal och om mer framträdande personer som verkat i bygden.

Detta verk, Folkareboken, är mycket mer än så. På mer än 500 sidor har författarna arbetat såväl med stort djup som imponerande bredd. Det är en oerhört faktarik och välskriven bok om utvecklingen av en bygd i Bergslagen, en gränszon mellan slättland i söder, och med en nordlig del som tangerar den geografiska Norrlandsgränsen, där landet höjer sig i allt högre berg mot norr. Boken är rikt illustrerad med äldre och nya foton, kartor, skisser och diagram.

Avstampet för skildringen av Folkare tas långt ned i historien, vid tiden då landet genom inlandsisens avsmältning frigör sig från denna jättetyngd och sakta under årtusenden reser sig ur havet; en tid då vågor av tidigare jägarfolk, sedan även de första jordbrukarna tar landet i besittning allteftersom större och större arealer torrläggs.

Det blir en skildring av folkvandringar under tusentals år, hur olika kulturer och folk bryter från kontinenten och in över det som skulle bli Sverige en gång. Intressant är att boken sätter in Folkare i denna kontext, redogör för vad som finns kvar av spår i landskapet, av stenålderboplatser, av gravfynd, av påträffade vapen och redskap från denna tid, långt innan vår egen och under tider då det som en gång skulle bli Folkare låg under havets yta.

Jag vill framhålla att dessa inledande och omfattande textavsnitt kräver både ett intresse hos läsaren och vissa förkunskaper men för mig, som uppfattar begrepp som ancylussjön och litorinahavet närmast som poesi är detta en givande läsning. Finner man det tråkigt; hoppa över och gå vidare i texten!

Folkare har spår av gammal bebyggelse i landskapet men det är med början någonstans i folkvandringstid, omkring år 500, och därefter i den sena järnåldern, som bygden får en befolkning som sedan finns här och utvecklas kontinuerligt fram genom medeltid, stormaktstid och mot våra dagar.

De båda arkeologerna Ronnie Jensen och Ing-Marie Pettersson Jensen har djupa kunskaper om dessa omfattande tidevarv och i dessa delar av skildringen finns även berättelserna om hur järnet bröt bygd från de tidiga blästerugnarna som smälte myrmal till senare tiders masugnar, hyttor som under århundraden skulle komma att resas snart sagt överallt i Folkarebygden.

Jag kan inte se att författarna missat att ta upp någonting väsentligt av områdets utveckling från den tidigaste historien till våra dagar. Här skildras ingående, omfattande och kunnigt jordbrukets utveckling, de stora skiftesreformerna som var en förutsättning för en stigande livsmedelsproduktion, framväxten av en alltmer avancerad industri, hur kommunikationerna utvecklades och förändrade livsvillkoren för människor, vägväsendet, broar över älven, järnvägens framväxt med Krylbo som en av de viktigaste knutpunkterna i landet. Hela det stora samhällsbyggandet, administration, utbildningsväsende, de framväxande folkrörelserna, hur bland annat nykterhets – och arbetarrörelse i grunden förändrade Folkarebygden.

I dessa avsnitt är det till övervägande del professorn i ekonomisk historia Maths Isaksson som författat texterna.

Bokens senare del upptar en del personhistoria. Författare som Karlfeldt och Carl Larsson i By, generalkonsul Axel Ax:son Johnsson, skapare av Avesta Jernverk liksom många andra märkespersoner som gjort avtryck i Folkare.

I dessa avsnitt och de som tar upp senare tids kulturyttringar och arkitektur är det nog mänga läsare som känner väl igen sig. Men hur många vet att det imponerande, blåemaljerade Sundcenter är ett av endast två byggnadsverk som den världsberömde arkitekten Alvar Alto ritat för Sverige (det andra är V-Dala nation i Uppsala) och att Avesta sedan 2007 har en stor skatepark designad av världens främste skateparkarkitekt, Stefan Hauser från Oregon. I dessa senare avsnitt är det framförallt en av Avestas mest framträdande kulturpersoner Karin Perers och den kände lokalhistorikern Lars Östlund som arbetat vid datorn.

Folkareboken med all sin allmän – och kulturhistoria är ett verk som med sin spegling av en bygds utveckling är en värdig del av en stads hundraårsjubileum. Det är bara att lyfta på hatten för både Stad och Bok.

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Folkareboken av Maths Isacson, Ronnie Jensen, Karin Perers, Ing-Marie Pettersson Jensen och Lars Östlund

Utgiven av Avesta kommun