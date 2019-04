Försökte ta sig in i öltält med annan persons körkort – två vänner döms

Två män från Borlänge, båda i 20-årsåldern, döms vid Falu tingsrätt för missbruk av urkund.

Den ene av dem har under Peace and love-festivalen i Borlänge i juli 2018 lånat ut sitt körkort till den andre för att han skulle kunna komma in i öltältet på festivalområdet, trots att han inte var 18 år.

Mannen visade körkorten för ordningsvakterna och har därför utgett sig för att vara en annan person.

Båda männen, som erkänt gärningen, döms till 30 dagars dagsböter på 50 kronor.