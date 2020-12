Haik-ledaren efter Adrianssons träningar med IBF Falun: "Står inte i vägen för någon"

Hälsinggårdens AIK har haft sin verksamhet nedstängd i en och en halv månad.

– Vi gjorde en halv veckas träning efter senaste matchen (borta mot Örebro SK IBK den 25 oktober), berättar Joel Nordström.

I helgen kom uppgifter om att de nya nationella allmänna råden som ersätter de lokala allmänna råden från måndagen innebär att all idrott under elit ställs in fram till den 30 juni.

Det är dock ingen information som har nått innebandyföreningarna.

– Vi vet inte så mycket mer än att Svenska innebandyförbundet har gått ut med olika scenarion för uppstart efter årsskiftet beroende på smittläget och att säsongen är förlängd till den 30 juni, berättar Nordström.

I dagsläget är alla matcher i division 1 mellersta – där även IBF Borlänge, Insjöns BK, IBF Falun Utveckling och Kais Mora spelar – innan helgen den 16–17 januari uppskjutna.

Under tiden sköter Hälsinggårdens AIK:s spelare sin träning individuellt.

– De allmänna rekommendationerna gör att vi varken ska eller kan planera igång nånting, konstaterar lagledare Nordström.

Hur känns det?

– Det är väldigt tråkigt, men samtidigt så tycker jag att i sammanhanget kanske det är sekundärt när man måste få stopp på en smittspridning i första hand. Vi vill dra vårt strå till stacken, det går inte att göra något annat.

Hittills har ingen spelare lämnat Hälsinggårdens AIK för spel i de högre serier som fortfarande är igång.

Sporten avslöjade dock under måndagskvällen att lagets stora stjärna Jonas Adriansson tränar med IBF Falun.

– Om någon skulle få en förfrågan är det upp till den enskilda spelaren. Vi står inte i vägen för någon. Det är bra om man kan hålla igång också, säger Joel Nordström.