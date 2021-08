Hälften av Dalarnas bästa kaféer finns i Vansbro: "De kan åka långväga för ett besök"

– Det är jätteroligt, vi har varit med flera gånger, säger Lotta Liljeqvist som driver det populära fiket i Vansbro tillsammans med sin familj.

Skulle vi köpa färdigt kan vi lika gärna stänga igen

I folkmun kallas ofta Vansbro konditori för ”Håkanssons”. Det var den familjen som drev konditoriet och bageriet innan dottern Lotta, numera Liljeqvist, senast tog över med sin familj år 2003. Det är hon, maken Patrik och sönerna Gustav och Viktor. Företaget startade redan 1956 av Stig Andersson och har hela tiden varit ett familjeföretag.

– Jättemånga har koll på White guides ställen, de kan åka långväga för ett besök, säger Lotta.

Högsäsongen har hittills varit på vintern när många passerar på väg till Sälen.

– Nu när många semestrar hemma är det poppis med aktiv sommarsemester också.

Sju personer jobbar i konditori och bageri med extra personal under helger och högsäsong. I bageriet en trappa ned börjar arbetet klockan tre i gryningen. Allt tillreds och bakas på plats med stor omsorg och bra råvaror. Under högsäsong görs det smörgåsar och bakverk ”så länge vi orkar och står på benen”.

– Det kanske vore mer lönsamt med halvfabrikat men jag tror inte det skulle locka lika mycket gäster. Det viktigaste av allt är produkterna, att ha något som ingen annan har, det är en tråkig utveckling med kafékedjor, säger Lotta.

Att jobba tillsammans som familj har både för och nackdelar.

– Visst far det slevar ibland men det hettar till och så går det över. Skulle vi inte jobba tillsammans skulle vi inte ses så mycket.

Lotta och Patrik hoppas att sönerna en dag tar över.

– Det är så positivt att möta alla kunder. Det är det roligaste jobbet du kan ha tycker jag, säger Lotta.

White Guides motivering, Vansbro Konditori:

"Vansbro Konditori är ett traditionellt konditori och bageri med både tillverkning, servering och butik i samma byggnad. De är välkända och vida omtalade för sin spännande mix av klassiska och modernare bakverk – där alla besökare hittar sina favoriter."

Ryggåsstugan i Dala-Järna ligger inte lika lättillgängligt men desto mer naturskönt.

– Vi såg plötsligt att vi var med i White guide. Det är jätteroligt, säger Linn Danielsson.

Folk törstar efter gå kunna gå ut och äta igen

Hon bodde tidigare i Stockholm och år 2012 vann hon både SM-silver och EM-guld i Unga bagare. Det var mamma som tipsade om Ryggåsstugan. Under två år drev Linn det som sommarcafé. De senaste fem åren är det öppet året runt. I dag äger Linn Ryggåsstugan och driver det tillsammans med sin sambo Daniel Helin. De bor alldeles intill och har två barn tillsammans.

Under pandemin har nya lösningar tillkommit med take away och deltagande i REKO-ringar runt om i Dalarna, där kunder förbeställer av lokala företagare och hämtar varorna på bestämd plats.

Sommarens fina väder och lättnader i restriktioner har gjort att det blivit en markant uppgång i antalet besökare.

– Folk törstar efter att kunna gå ut och äta igen. Vi märker av en uppgång.

Motivering Ryggåsstugan, Dala-Järna:

”Ett café med både anor och närhet till naturen. I Ryggåsstugan, som ligger vid Storsjöns utlopp i Snöån, har det serverats godsaker sedan 1933. Caféet är öppet året runt och ett besök här är lika mysigt sommar som vinter. Sommartid kan du äta en god smörgås eller sallad nere vid vattnet eller inne i den mysiga timmerstugan. Vintertid serveras veckans soppa och mackor och året runt finns det ett stort utbud av fika. Allt bakas och lagas på plats.”