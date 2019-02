3-åriga Ellie lider av dödlig sjukdom – nu skramlar allmänheten för hennes skull

Mormor och morfar är på besök hos familjen i Borlängevillan. Där inne bor mamma Malin, pappa Marcus och dottern Ellie som är tre år. I höstas upptäckte föräldrarna hur Ellie började få lite sämre balans när hon gick. Efter besök på BVC så fick de höra att det inte var någon fara. På barnmedicin i Falun talades det om överrörlighet, berättar föräldrarna. I efterhand känner Malin och Marcus sig avfärdade som oroliga småbarnsföräldrar.

– Det var en kamp i sig att bli tagen på allvar, säger Malin Hansen.

När Ellie en dag slutade gå och började krypa igen så åkte föräldrarna in till akuten. Ellie magnetröntgades och efter en två månader lång väntan kom beskedet. Ellie hade den dödliga sjukdomen krabbes.

– Vi trodde att det var något höftproblem eller så, att sedan få det här i knät. Det kom som en chock, säger Marcus Mårtensson.

Marcus tycker att sjukvården i Sverige har varit bakåtsträvande. Han menar att samtalen hela tiden har mynnat ut i att det inte finns något hopp, ingenting att göra.

– När vi får minsta lilla hopp så slås det ut direkt, säger Marcus. Det var först när familjen kom i kontakt med habiliteringen som de kände att någon tog deras tankar och funderingar på allvar.

Under tiden som Malin och Marcus bearbetade informationen så har Ellies gudmor gjort eftersökningar på behandlingar utomlands. Hon upptäckte en läkare i USA som kan erbjuda en behandling. Det ger familjen lite hopp. Kanske kan Ellies liv förlängas så pass att det finns en chans för ett framtida botemedel.

– Vi har haft videosamtal med den här läkaren, bara att någon är villig att försöka känns bra för oss, säger Malin.

Till USA kommer det bära, så fort Ellie får en liten knapp inopererad i magen. Den knappen opereras in här i Sverige för att hon ska få i sig näring. Men att få behandling i USA kostar pengar. Bara att åka dit för att ta prover kostar 150 000 kronor. Malin och Marcus berättar att Ellies läkare inte tror på några chanser att den svenska vården ska betala för en sådan behandling. Inte heller deras försäkringsbolag betalar ut några summor som kan hjälpa till med en behandling. Familjen får bara 40 000 kronor, anledningen är att Ellies tillstånd inte är stabilt nog för att pengar ska delas ut meddelade försäkringsbolaget.

Utan hjälp med pengar från svensk sjukvård för resan har lotten fallit på allmänheten att hjälpa till och gensvaret har varit enormt. Insamlingar för Ellie har startats och under fredagskvällen spelas "En match för Ellie". En hockeymatch i hockeytvåan där Hedemora SK möter Falu IF. Alla intäkter går oavkortat till Ellie. Utöver dessa pengar så rasar det in donationer via Swish. Även armband och T-shirts görs ideellt och säljs för Ellies sak.

- En kompis ringde och frågade om de kunde samla in pengar via matchen och det är klart att vi ville det. Vi är tacksamma över all hjälp vi kan få, säger Marcus som själv varit hockeyspelare och spelat bland annat i Hedemora SK.

Klubbens vice ordförande Mikael Gråbo har hört att folk som aldrig tidigare gått på hockey innan kommer dyka upp på fredag. Han säger också att det kommer naturligt i hockeyn att hjälpa varandra.

– Det är bra att man kan hjälpa till, det är något med hela hockeyfamiljen över lag. Man kan fråga vem som helst så vill den hjälpa till. Att ställa upp är en självklarhet, säger Gråbo.